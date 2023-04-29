İtalya'nın insan şeklindeki köyü hayrete düşürüyor!

İNSAN BEDENİNE BENZİYOR

Cennturipe köyüne uzaktan bakıldığında kol ve bacaklarını iki yana açmış bir adam şekli görmek mümkün. Kimilerine göre deniz yıldızına benzeyen köyün şekli oldukça şaşırtıyor. Fotoğrafçı Pio Andre Berry en iyi açıyı yakalamak için köyün en yüksek noktasına tırmanmış drone'nu 120 metre yüksekliğe kadar uçurdu.