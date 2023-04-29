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İtalya'nın insan şeklindeki köyü hayrete düşürüyor!

İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Centuripe köyü kuş bakışı açıdan bakıldığında dev, tuhaf bir adam şeklini andırıyor. Köyün yukarıdan görüntüsünü görenler hayretle bakıyor. İşte, Centuripe köyü...

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  • İtalya'nın insan şeklindeki köyü hayrete düşürüyor!

    İNSAN BEDENİNE BENZİYOR

    Cennturipe köyüne uzaktan bakıldığında kol ve bacaklarını iki yana açmış bir adam şekli görmek mümkün. Kimilerine göre deniz yıldızına benzeyen köyün şekli oldukça şaşırtıyor. Fotoğrafçı Pio Andre Berry en iyi açıyı yakalamak için köyün en yüksek noktasına tırmanmış drone'nu 120 metre yüksekliğe kadar uçurdu.

     
  • İtalya'nın insan şeklindeki köyü hayrete düşürüyor!

    Köyün bu şekilde tasarlanıp planlanması ise ulaşımın kolay olması için. Merkezden çeşitli yönlere uzanan yolların oluştuğu imar planlarına polilobat (çok loblu) planlama denir ve bu tip planlamalar dağlık arazilerde tercih edilir.

     
  • İtalya'nın insan şeklindeki köyü hayrete düşürüyor!

    DENİZ YILDIZINA BENZETEN DE VAR

    Köyün tarihi ise MÖ 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Kimilerine göre insan bedenine benzetilen köyün şekli kimilerine göre deniz yıldızını andırıyor. 
  • İtalya'nın insan şeklindeki köyü hayrete düşürüyor!

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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