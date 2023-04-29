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Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler ve oranları

Gün içerisinde stresle başa çıkmanın pek çok yolu var. Araştırmalara göre stresi belirli oranlarda azalttığı gözlemlenmiş aktiviteler bulunuyor. Bu aktiviteler gün içerisinde stresli ve üzgünken yapıldığı zaman kaygıyı yüksek ölçüde düşürüyor.

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  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    HAYVAN SEVMEK

    Hayvan sevmek insanların stresini yüzde 38 oranında azaltıyor.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    YÜRÜMEK

    Stres anında yürüyüş yapmak yüzde 42 oranında kaygı ve stresi azaltıyor.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    RESİM YAPMAK 

    Resim yaparak stresini atmak yüzde 45 oranında kaygı ve üzüntünüzün azalmasına fayda sağlar.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    KAHVE İÇMEK

    Stresinizi azaltmak için içeceğiniz bir fincan kahve kaygınızı yüzde 51 oranında azaltır.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    ÇIPLAK AYAKLA TOPRAĞA BASMAK

    Yoğun stresli bir döneminizde çimlere veya toprağa basmak fazla enerjinizi boşaltmanıza yardımcı olur ve stresinizi yüzde 58 oranında azaltır.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    SARILMAK

    Sevdiğiniz birisine sarılmak stresinizi yüzde 60 oranında azaltır. Ayrıca sarılmanın vücuda ve kalbe birçok yararı vardır.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    MÜZİK DİNLEMEK

    Gergin hissettiğiniz bir anda sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek stresinizi yüzde 63 oranında azaltır. Müzik dinleyerek, tempolu bir yürüyüş yapmak ise ekstra kaygınızı azaltacaktır.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    KİTAP OKUMAK

    Kitap okumak stresli bir günün ardından zihninizi boşaltmak için güzel bir seçim olabilir. Kitap okumak stresi yüzde 68 oranında azaltıyor.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    MEDİTASYON YAPMAK

    Düzenli olarak meditasyon ve nefes egzersizleri yapmak vücudunuzu daha dingin hissettirebilir. Meditasyon yapmak stresi yüzde 75 oranında, büyük ölçüde azaltır.

     
  • Stresi en çok bu aktivite azaltıyor! Stresi azalttığı kanıtlanmış aktiviteler

    YALNIZ SEYAHAT ETMEK

    Yeni yerler görmek ve keşfetmek merak duygusunu uyandırdığı için sizi stresli ortamınızdan uzaklaştırır. Özellikle kendi kararlarınızı verdiğiniz özgür bir seyahat, yüzde 76 oranında stresinizin azalmasını sağlar. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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