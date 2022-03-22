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24 Şubat'tan bu yana Rusya ve Ukrayna'dan kaç kişi Türkiye'ye geldi?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlattığı 24 Şubat'tan bu yana 3 buçuk milyonu aşkın Ukraynalı ülkesini terk etti. O günden beri sadece Ukraynalılar değil Ruslar da ülkesinden ayrılmaya başladı. Peki Türkiye'ye Rusya ve Ukrayna'dan kaç kişi geldi? Merve Elmacı'nın haberi...

Son dakika haberi: Belli oldu... Türkiye'ye kaç Rus ve Ukraynalı geldi?
Türkiye'ye kaç Rus ve Ukraynalı geldi?
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24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etti ve halen terk etmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin paylaştığı son bilgilere göre, 24 Şubat'tan bu yana 3 buçuk milyon Ukraynalı ülkesinden ayrıldı, 10 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkesinden ayrılan Ukraynalılar başta komşu ülkeleri, Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova'ya sığınma talebinde bulunuyor. Paylaşılan son verilere göre Polonya'ya 2 milyondan fazla, Romanya'ya 500 bini aşkın, Moldova'ya 350 bini aşkın, Macaristan'a 300 bine yakın, Slovakya'ya 230 bin civarında Ukraynalı mülteci sığındı.

Ayrıca Rusya'ya da 170 bine yakın, Belarus'a 2 bini aşkın Ukraynalının sığındığı bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE'YE KAÇ KİŞİ GELDİ?

Ukraynalılar başta komşu ülkelere gitse de savaştan kaçmak için dünyanın dört bir yanında kendilerine güvenli bir yer arıyorlar. Bu kapsamda Türkiye'ye 58 bin Ukraynalı geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Mart akşamı katıldığı programda, 24 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye 58 bin Ukraynalının geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısının 15 bin 196 olduğunu açıklamıştı.

RUSLAR DA KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Dünya Ukrayna'dan kaçan kişilere odaklanırken, uluslararası basında Rusya'dan da kaçmak isteyen binlerce kişinin olduğuna ilişkin haberler yer alıyor.

The New Yorker'da yer alan haberde, normal zamanlarda Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda hafta sonu tatilinde Erivan, İstanbul ve Bakü'ye gitmek için yoğunluk olduğu ancak şu an bu yoğunluğun hafta sonu tatili olmadığı için belirtildi.

Mart ayının başında Guardian'da yer alan haberde, binlerce Rus vatandaşının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararın ardından özellikle Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar sebebiyle Rusya'dan ayrılmaya karar verdiğini yazmıştı.

14 BİN RUS TÜRKİYE'YE GELDİ

Habertürk'ün İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bu süreçte Rusya'dan da 14 bin civarında kişi Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gelen Rusların hangi şehirlerde olduğuna ilişkin bilginin bulunmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde New York Times'ta yer alan haberde Rusya'dan İstanbul'a kaçan vatandaşlara ilişkin bir haber yer aldı. Bu kişilerin bazılarının Rusya'nın açtığı savaşa tepki olarak Rusya'yı terk ettiği; bazılarının askere çağrılmaktan korkuttuğu; bazılarının ise Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrasında sınırların kapanmasından endişe ettiği aktarıldı.

NYT’nin haberine göre, Türkiye'ye gelen Ruslar arasında tutuklanmaktan korkan gazeteciler ve bloggerlar, Rusya’da kendilerine bir gelecek göremeyen sanatçıların da olduğu belirtildi.

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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