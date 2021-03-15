Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından iki hafta önce alınan kararların bir süre daha 81 ilde uygulanması kararı alındığını açıkladı. Erdoğan, tedbirlere uyulmaması ve vaka sayısında artış yaşanması durumunda kısıtlamaların yeniden getirileceğini duyurdu.

TÜRKİYE YENİ RİSK HARİTASI AÇIKLANDI MI?

Kabine toplantısının ardından yeni risk haritasının açıklanması bekleniyordu ancak yeni risk haritasına ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadI. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan en güncel veriler haberimizde yer alıyor.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.

TÜRKİYE İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şırnak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84



YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37



ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.