Turist sayısında yüzde 58.32 artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-ağustos döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, Türkiye, yılın 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 108.48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı.
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yüzde 105.73 artış ve 3 milyon 850 bin 816 kişiyle Almanya birinci, yüzde 22.8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2 bin 120.57 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.
|TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
|YILLAR
|% DEĞİŞİM ORANI
|AYLAR
|2020
|2021
|2022
|2021/2020
|2022/2021
|OCAK
|1 787 435
|509 787
|1 281 666
|-71.48
|151.41
|ŞUBAT
|1 733 112
|537 976
|1 541 393
|-68.96
|186.52
|MART
|718 097
|905 323
|2 079 565
|26.07
|129.70
|NİSAN
|24 238
|790 687
|2 574 423
|3162.18
|225.59
|MAYIS
|29 829
|936 282
|3 873 212
|3038.83
|313.68
|HAZİRAN
|214 768
|2 047 596
|5 014 821
|853.40
|144.91
|TEMMUZ
|932 927
|4 360 952
|6 665 129
|367.45
|52.84
|AĞUSTOS
|1 814 701
|3 982 168
|6 304 443
|119.44
|58.32
|EYLÜL
|2 203 482
|3 513 453
|59.45
|EKİM
|1 742 303
|3 471 540
|99.25
|KASIM
|833 991
|1 763 982
|111.51
|ARALIK
|699 330
|1 892 520
|170.62
|TOPLAM
|12 734 213
|24 712 266
|94.06
|8 AYLIK TOPLAM
|7 255 107
|14 070 771
|29 334 652
|93.94
|108.48
AĞUSTOSTA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 58,32 ARTIŞ
Ağustosta da yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.32 artarak 6 milyon 304 bin 443'e çıktı.
Türkiye'ye ağustosta en çok ziyaretçi sırasıyla 858 bin 265 kişiyle Almanya, 806 bin 505 kişiyle Rusya Federasyonu, 550 bin 156 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık), Bulgaristan ve İran'dan geldi.
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