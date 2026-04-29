        Haberler Kültür-Sanat Türkiye'den Avrupa'ya uzanan 'fantastik' festival

        Türkiye’den Avrupa’ya uzanan 'fantastik' festival

        İstanbul'dan Mardin'e, Kars'tan Köln'e uzanan 5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, bu yıl yalnızca film gösterimleriyle değil; farklı şehirleri ortak bir sinema dili etrafında buluşturan yapısıyla da dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:02
        Türkiye'den Avrupa'ya uzanan 'fantastik' festival

        Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği organizasyonunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen 5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 5–15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ve Avrupa’da geniş bir gösterim ağıyla izleyiciyle buluşuyor.

        Festival bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Mardin, Gaziantep, Sivas, Kocaeli, Adana, Giresun, Tekirdağ, Ordu ve Alanya’nın yanı sıra Avrupa ayağında Köln başta olmak üzere farklı uluslararası noktalarda gerçekleşiyor. Böylece festival yalnızca bir gösterim programı olmaktan çıkararak şehirler arası kültürel etkileşimi büyüten bir platforma dönüşüyor.

        SADECE İZLENEN DEĞİL, BİRLİKTE DÜŞÜNÜLEN BİR FESTİVAL

        Festival Direktörü Dr. İren Dicle Aytaç, “Bu festival, yalnızca film izlenen değil; birlikte düşünen ve geleceği kuran bir alan. Üniversiteler ve akademisyenlerle kurduğumuz yapı sayesinde gençlerle buluşuyor, filmleri tartışmaya ve yeni fikirler üretmeye açıyoruz” diyerek festival vizyonunu özetliyor.

        US3F Kars Festival Yönetmeni Doç. Dr. Özgün Kehya, festivalin Kars ayağına dair, “Bilim kurgu ve fantastik film festivalimizi, Ulusal Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Kongresi ile birlikte gerçekleştirerek bilim ve sanatı bir araya getiriyoruz. Açılışta Kafkas Üniversitesi’nde dikilecek yüzlerce fidanla bu buluşmayı doğayla da taçlandırıyoruz” diyor.

        AVRUPA AYAĞINDA YAPAY ZEKÂ ODAĞI

        US3F Köln Festival Yönetmeni Araştırmacı Ezgi İnal, “Köln’de gerçekleştireceğimiz gösterimlerde Avrupa sinemasının güncel ritmini yakalayacağız. Yapay zekânın film yapımındaki rolünü ele alacağımız söyleşi ise festivalin en dikkat çekici başlıklarından biri olacak” diyerek festivalin Köln ayağına dikkat çekiyor.

        Festival kapsamında kısa metraj, yapay zekâ temalı kısa filmler ve uzun metraj yapımların yanı sıra söyleşiler, özel gösterimler ve ödül töreni de yer alıyor. 5 Mayıs’ta açılış ve lansman etkinliğiyle başlayacak festival, 12 Mayıs’taki özel söyleşi programı ve 15 Mayıs’ta Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle final yapacak.

