        Türkiye'nin en iyi içecekleri belli oldu! Ne çay ne kahve... Zirvede bakın hangi içecek var!

        Gastronomi dünyasının nabzını tutan Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi içeceklerini açıkladı. Türk kahvesi ve çayın zirvede olması beklenirken, listenin ilk sırasında yer alan lezzet birçok kişiyi şaşırttı. Osmanlı'dan günümüze uzanan bu içecek, kullanıcı oylarında güçlü rakiplerini geride bıraktı. İşte listenin şampiyonu ve Türkiye'nin en sevilen 10 içeceği…

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:08 Güncelleme:
        1

        Türkiye’nin içecek kültürü yalnızca çay ve kahveden ibaret değil. Fermente tahıllardan yapılan boza, Adana sokaklarının vazgeçilmezi şalgam, doğum gelenekleriyle özdeşleşen lohusa şerbeti ve Marmara’ya özgü hardaliye gibi birçok köklü lezzet, Taste Atlas’ın hazırladığı ‘’En İyi Türk İçecekleri’’ listesinde yer aldı.

        Kullanıcı değerlendirmeleri baz alınarak hazırlanan listenin zirvesine ise özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan salep yerleşti. İşte Taste Atlas’a göre Türkiye’nin en sevilen içecekleri listesi!

        2

        1. SALEP

        Listenin ilk sırasında 4.2 puanla yer alan salep, özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yabani orkide yumrularından elde edilen nişastalı tozun sıcak sütle buluşmasıyla hazırlanan bu içecek, genellikle tarçın ve zencefil gibi aromalarla servis ediliyor.

        Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan salep hakkında Taste Atlas, Osmanlı denizcilerinin de besleyici özelliği ve dayanıklılığı nedeniyle uzun yolculuklarda yanlarında salep tozu taşıdığını belirtiyor.

        3

        2. TÜRK KAHVESİ

        4.1 puan alan Türk kahvesi, ekstra ince öğütülmüş kahve çekirdeklerinin cezvede ağır ağır pişirilmesiyle hazırlanıyor. Köpüğü ve yoğun aromasıyla öne çıkan bu geleneksel içecek, dünyanın en eski kahve hazırlama yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        4

        3. ŞIRA

        3.9 puan alan şıra, taze sıkılmış üzüm suyunun hafif fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Özellikle kebap ve İskender gibi et yemeklerinin yanında tercih edilen bu geleneksel içecek, ferahlatıcı tadıyla dikkat çekiyor. Üzüm hasadı döneminde ve Ramazan ayında sık tüketilen şıranın antioksidan açısından zengin olduğu belirtiliyor.

        5

        4. AYRAN

        Türkiye’nin en sevilen geleneksel içeceklerinden biri olan ayran, 3.8 puanla listede kendine yer buldu. Yoğurt, su ve tuzun karıştırılmasıyla hazırlanan bu içecek; Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya’da da farklı versiyonlarıyla tüketiliyor. Özellikle kebap ve ızgara yemeklerinin yanında tercih edilen ayran, sıcak havalarda ferahlatıcı etkisiyle öne çıkıyor.

        6

        5. RİZE ÇAYI

        Karadeniz’in simgelerinden biri olan Rize çayı, listede 3.6 puanla yer aldı. Rize’nin nemli ve yağışlı ikliminde yetişen siyah çay, koyu demi ve yoğun aromasıyla öne çıkıyor. Türkiye’de geleneksel olarak ince belli bardaklarda servis edilen çay, misafirperverliğin sembollerinden biri olarak görülüyor.

        7

        6. BOZA

        Kökeninin yaklaşık 8 bin yıl öncesine dayandığı düşünülen boza, 3.6 puanla listedeki yerini aldı. Buğday, darı, arpa veya bulgur gibi tahılların fermente edilmesiyle hazırlanan bu içecek, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Geleneksel olarak tarçın ve leblebiyle servis edilen boza, yoğun kıvamı ve kendine özgü aromasıyla dikkat çekiyor.

        8

        7. TURŞU SUYU

        Turşu suyu, listede 3.3 puanla yer aldı. Pancar, lahana, salatalık ve havuç gibi sebzelerin salamura edilmesiyle elde edilen bu içecek, ekşi ve tuzlu tadıyla biliniyor. Özellikle balık ekmek gibi sokak lezzetlerinin yanında sık tüketilen turşu suyu, ferahlatıcı etkisiyle öne çıkıyor.

        9

        8. ŞALGAM

        Adana ve Mersin başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak tüketilen şalgam, listede 3.3 puan aldı. Şalgam turpu, mor havuç, bulgur unu, maya ve tuzun fermente edilmesiyle hazırlanan bu içecek, acılı veya acısız seçeneklerle servis ediliyor. Özellikle kebap kültürüyle özdeşleşen şalgam, kendine özgü ekşi ve baharatlı tadıyla öne çıkıyor.

        10

        9. LOHUSA ŞERBETİ

        Listede 2.4 puanla 9. sırada yer alan lohusa şerbeti, Osmanlı’dan günümüze uzanan doğum geleneklerinin önemli simgelerinden biri.

        Lohusa şekeri, tarçın ve karanfilin kaynatılmasıyla hazırlanan bu kırmızı renkli içecek, yüzyıllardır yeni doğum yapan anneleri ziyarete gelen misafirlere ikram ediliyor.

        Görsel kaynak: AA

        11

        10. HARDALİYE

        Listenin son sırasında ise Marmara Bölgesi’ne özgü hardaliye yer aldı. Özellikle Kırklareli ve çevresinde yaygın olarak tüketilen bu geleneksel Trakya içeceği, üzüm, hardal tohumu ve vişne yaprağıyla hazırlanıyor. Hafif ekşi aromasıyla bilinen hardaliyenin sindirimi kolaylaştırdığı belirtiliyor.

        Görsel kaynak: iStock

        Büyükçekmece'de bıçaklanarak hayatını kaybeden çocuğun babası konuştu: "Bunlar çok ağır ceza almalı"

        Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel konuştu. Acılı baba, "Bunlar çok ağır ceza almalı. Yeni kanunlar gelmeli, anne ve babaları da yargılanmalı. Ailesi gelip bizden özür bile dilemediler" dedi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
