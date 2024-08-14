Türkiye'nin fiyortları Gökçehüyük barajı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve Toros dağlarının eteklerinde yer alan Gökçehüyük barajı, Norveç Fiyortları'nı andıran manzarasıyla ilgi çekiyor
Giriş: 14.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:26
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Gökçehüyük barajı, Norveç Fiyortları'nı andıran yapısı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Toros dağlarının eteklerinde yer alan Gökçehüyük, 2 adet baraj göletinden oluşuyor.
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Barajlar bölge halkının tarım arazilerini sulamada ve amatör olta balıkçılığında bölgenin önde gelen su kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor.
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