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        Haberler Yaşam Türkiye’nin fiyortları Gökçehüyük barajı

        Türkiye'nin fiyortları Gökçehüyük barajı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan ve Toros dağlarının eteklerinde yer alan Gökçehüyük barajı, Norveç Fiyortları'nı andıran manzarasıyla ilgi çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:26
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Gökçehüyük barajı, Norveç Fiyortları'nı andıran yapısı ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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        Toros dağlarının eteklerinde yer alan Gökçehüyük, 2 adet baraj göletinden oluşuyor.

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        Barajlar bölge halkının tarım arazilerini sulamada ve amatör olta balıkçılığında bölgenin önde gelen su kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor.

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        #Gökçehüyük barajı
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