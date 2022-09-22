TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİMLERİNDE JÜRİDE PEYAMİ SAFA’DA YER ALIYORDU

Keriman Halis Dünya Güzeli seçildikten sonra Peyami Safa şu satırları yazmıştır: “Keriman Halis’in tüm dünyaya ispat ettiği şey, yalnız ferdi bir güzellikten ibaret değildir. O, düne kadar kafes arkasında yalnız ‘insan yumurtlamaya’ yarar, acayip bir kümes hayvanı zannedilen Türk kadını ile bugünün beynelmilel hareketlerine karışan, zeki ve cevval bakışlı Türk kızının farkını meydana çıkardı. Bu olay Türkiye’nin geçirdiği inkılap hakkında yazılmış ve yazılacak kitaplardan ziyade fikir vermek kudretine haizdir” demiştir.