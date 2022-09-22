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Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

Saygın bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Keriman Halis 1932 yılında Türkiye’nin ilk Dünya Güzeli seçilmiştir. Sadece Türkiye’de değil dünyada da adını duyurmuş olan Halis’in hikayesi ve yaşamı haberimizde…

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  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    Keriman Halis, 1864 Çerkes Sürgünü sırasında Manyas yöresine yerleşmiş bir ailenin kızıdır. Halis Ece, ‘Hızır’ adlı yangın söndürme aletlerinin temsilcisi Tevfik Halis Bey ve Ferhunde Hanım’ın 6 çocuğundan biriydi.  Dedesinden kalmış olan mal varlığı ve tüccarlık yapan babası sayesinde varlıklı bir ailenin kızı olarak iyide bir eğitim almıştır.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    Annesinin hastalığından dolayı altı yaşına kadar büyükannesi, daha sonra dadısı ve mürebbiyesi tarafından büyütülmüştür. Mürebbiyesi Keriman Halis’e Fransızca konuşmayı ve piyano çalmayı öğretmiştir.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    1926 – 1929 yılları arasında İstanbul’da Feyziati Lisesi’nde okumuştur. Dokuzuncu sınıfı okurken babasının ısrarı ile okulunu bırakmış ve Akşam Sanat Okulu’nda dikiş, nakış ve yemek konularında eğitim görmüş.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    NASIL TÜRKİYE GÜZELİ OLDU?

    Keriman Halis, 1930 yılında düzenlenmiş olan Türkiye Güzellik Yarışması’na arkadaşlarının ısrarı üzerine katılmıştır.  Ancak ailesi onay vermediği için ikinci tura katılamamıştır. Aradan geçen iki yıl sonra ailesi dördüncüsü yapılacak olan Türkiye Güzellik Yarışmasına katılmasına ikna olmuştur.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    1932 yılında yapılan yarışma katılımın az olması nedeniyle başta iptal edilmişti. Fakat Uluslararası Güzellik ve Zarafet Yarışması jüri başkanı Cumhuriyet Gazetesi yönetiminden gelen bir mektupla Belçika’da yapılacak olan yarışmaya Türk güzellinin de katılmasını rica etmiştir. Bununla harekete geçerek yeniden ulusal bir güzellik yarışması düzenlenmiş.

    Temmuz 1932’de gerçekleştirilmiş olan güzellik yarışmasında Keriman Halis, Türliye Güzellik Kraliçesi seçilerek Türkiye’de dördüncü güzel olmuştur.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    DÜNYA GÜZELİ SEÇİMLERİ

    Keriman Halis Hanım, 1932’de Türkiye Güzeli seçildikten sonra Belçika’da Spa kentinde düzenlenen Uluslararası Güzellik ve Zarafet Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmiştir.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    31 Temmuz 1932 yılında gerçekleşen yarışmada, 28 ülkenin güzelleri arasından Keriman Halis Ece, Dünya Güzellik Kraliçesi seçilmiştir. Salondaki izleyiciler “Vive la Mustafa Kemal, Vive la Miss Truquie (Yaşasın Mustafa Kemal, Yaşasın Türkiye güzeli)” tezahüratları yapmıştır.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    “TÜRK BAYRAĞI OLMADAN ÇIKMAM”

    Keriman Halis Ece 1932 31 Temmuz gecesinde, Dünya Güzellik Yarışması’nın yapıldığı etkinlikte 28 ülkeden gelen güzelleri eleyerek Dünya Güzeli seçilmişti. Keriman Halis  “Türk Bayrağı olmadan asla çıkmam oraya…” diyerek isteğini yerine getirtmiş ve balkona çıkarak halkı selamlamıştır.

    Ertesi sabah yerli yabancı tüm gazetelerde Keriman Halis’in Dünya Güzeli seçildiğinden bahsedilmiştir.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİMLERİNDE JÜRİDE PEYAMİ SAFA’DA YER ALIYORDU

    Keriman Halis Dünya Güzeli seçildikten sonra Peyami Safa şu satırları yazmıştır: “Keriman Halis’in tüm dünyaya ispat ettiği şey, yalnız ferdi bir güzellikten ibaret değildir. O, düne kadar kafes arkasında yalnız ‘insan yumurtlamaya’ yarar, acayip bir kümes hayvanı zannedilen Türk kadını ile bugünün beynelmilel hareketlerine karışan, zeki ve cevval bakışlı Türk kızının farkını meydana çıkardı. Bu olay Türkiye’nin geçirdiği inkılap hakkında yazılmış ve yazılacak kitaplardan ziyade fikir vermek kudretine haizdir” demiştir.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    MUSTAFA KEMAL DAVET DÜZENLEMİŞ VE SOYADI VERMİŞTİR

    Yarışmadan sonra Türkiye’ye dönen Keriman Halis büyük bir kalabalık ile karşılanmış ve onuruna Tahsin Uzer’in evinde Mustafa Kemal’in isteğiyle bir davet düzenlenmiştir.

    Bu davette Keriman Halis’i alından öpen Mustafa Kemal “Sana Ece diyeceğim” demiştir. 1934 yılında Soyadı Kanunun çıkmasıyla beraber Atatürk tarafından, Keriman Halis’e “Ece” soyadı verilmiştir.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    DÜNYA GÜZELİ SEÇİLDİKTEN SONRA NE OLDU?

    19 yaşında Dünya Güzeli seçilen Keriman Halis Ece, güzellik yarışması deneyiminden sonra sahnede veya sinemada yer almamış, iki evlilik yapıp çocuk sahibi olmuştur.
  • Türkiye’nin ilk dünya güzeli olan Keriman Halis Ece kimdir?

    İlk evliliğini Orhan Sanus ile yapan Keriman Halis Ece bu evlilikten Sezai Biltin Sanus ve Ece Sanus adlı çocukları dünyaya gelmiştir. Hasip Tamer Bey’le evliliğinden Cenk Tamer adlı oğlu dünyaya gelmiştir.

    Keriman Halis Ece, 28 Ocak 2012’de İstanbul’da kızının evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmiştir. Cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda defnedilmiştir.

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