Türkiye’nin ilk klasik ‘Genç Bale Topluluğu’ prömiyer yaptı 

Yediden yetmişe herkesin sevdiği, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş, pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelmiş 'Fındıkkıran Balesi', P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle bu kez İstanbul Genç Bale Topluluğu tarafından sahneye taşındı.

İstanbul Genç Bale Topluluğu; Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi dünyanın farklı ülkelerinden genç dansçılardan oluştu. Geleceğin yıldızları olacak bu genç bale sanatçılarının dans ettikleri Fındıkkıran eserini Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koydu.