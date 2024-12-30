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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Türkiye’nin ilk klasik ‘Genç Bale Topluluğu’ prömiyer yaptı 

        Türkiye’nin ilk klasik ‘Genç Bale Topluluğu’ prömiyer yaptı 

        Bu yıl kurulan İstanbul Genç Bale Topluluğu, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşen Fındıkkıran balesi temsiliyle ilk kez seyircilerin karşısına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 15:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:51
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        Yediden yetmişe herkesin sevdiği, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş, pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelmiş 'Fındıkkıran Balesi', P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle bu kez İstanbul Genç Bale Topluluğu tarafından sahneye taşındı.

        İstanbul Genç Bale Topluluğu; Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi dünyanın farklı ülkelerinden genç dansçılardan oluştu. Geleceğin yıldızları olacak bu genç bale sanatçılarının dans ettikleri Fındıkkıran eserini Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koydu.

        Prömiyerde, bu genç topluluğa destek vermek amacıyla; Kuzey Makedonta Opera ve Balesi – Solist Dansçısı Hristina Nakjevska ve yine Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı Balazs Locsei baş rolleri dans ettiler.

        Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleşen ‘Genç Bale Topluluğu’ konsepti, dünyada ‘Junior Ballet’ olarak biliniyor. Ölümsüz klasik bale eserlerinin icra edildiği oluşumlarda, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçıları bir araya geliyor.

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        #fındıkkıran balesi
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