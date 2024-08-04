Olimpiyat Programı 4 Ağustos: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları birbirinden çekişmeli müsabakalarla devam ediyor. Türkiye, 101 sporcu ile Paris 2024'te yer alıyor. Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar bugün için belli oldu. Sporcularımız bugün 8 farklı branşta mücadele edecek. ''Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda'' sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 4 Ağustos Pazar olimpiyat programı...
Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar günü için belli oldu. 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 18 dalda 54'ü kadın, 47'si erkek olmak üzere toplam 101 sporcuyla temsil ediliyor. Milli sporcularımız altın madalya için mücadele ediyor. Spor severler ise günlük olarak programı araştırıyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Ağustos Olimpiyat programı…
TÜRKİYE’NİN 4 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI
4 Ağustos Pazar günü Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:
10.00: Türkiye - İtalya C Grubu karşılaşması | Voleybol
10.30: Sena Can - Kadınlar skeet eleme | Atıcılık
10.30: Mete Gazoz - Erkekler bireysel | Okçuluk
11.22: Ulaş Berkim Tümer - Erkekler bireysel müsabakaları
12.16: Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Romeu (Brezilya) | Boks
13.05: Yiğit Yalçın Çıtak - Ilca 7 - 7 ve 8’inci yarış | Yelken
13.05: Alican Kaynar - Beste Kaynakcı - Nacra 17 karışık takım 4-6’ncı yarış | Yelken
13.33: Derin Atakan - Kadınlar formula kite 1-4 yarış | Yelken
15.35: Ecem Güzel - Ilca 7 ve 8’inci yarış | Yelken
16.00: Adem Asil - Erkekler finali | Jimnastik
16.30: Sena Can (yükselme) - Kadınlar skeet final | Atıcılık
17.34: Hatice Akbaş - Aeji Im (Güney Kore) - Kadınlar 54 kilo yarı final | Boks
18.05: Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 5’inci ve 6’ncı yarış | Yelken
Saat 19.37: Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500 metre serbest stil final | Yüzme
Saat 20.55: Buse Savaşkan - Kadınlar yüksek atlama final | Atletizm
2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapıldı ve böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleşti.
Olimpiyatlar 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak.