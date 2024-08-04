Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye’nin Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda?

        Olimpiyat Programı 4 Ağustos: 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları birbirinden çekişmeli müsabakalarla devam ediyor. Türkiye, 101 sporcu ile Paris 2024'te yer alıyor. Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar bugün için belli oldu. Sporcularımız bugün 8 farklı branşta mücadele edecek. ''Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda'' sorusunun yanıtı sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 4 Ağustos Pazar olimpiyat programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Paris Olimpiyat Programı 4 Ağustos Pazar günü için belli oldu. 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, 18 dalda 54'ü kadın, 47'si erkek olmak üzere toplam 101 sporcuyla temsil ediliyor. Milli sporcularımız altın madalya için mücadele ediyor. Spor severler ise günlük olarak programı araştırıyor. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 4 Ağustos Olimpiyat programı…

        2

        TÜRKİYE’NİN 4 AĞUSTOS OLİMPİYAT PROGRAMI

        4 Ağustos Pazar günü Türkiye’nin olimpiyat programı şöyle:

        10.00: Türkiye - İtalya C Grubu karşılaşması | Voleybol

        10.30: Sena Can - Kadınlar skeet eleme | Atıcılık

        10.30: Mete Gazoz - Erkekler bireysel | Okçuluk

        11.22: Ulaş Berkim Tümer - Erkekler bireysel müsabakaları

        12.16: Esra Yıldız Kahraman - Jucielen Romeu (Brezilya) | Boks

        13.05: Yiğit Yalçın Çıtak - Ilca 7 - 7 ve 8’inci yarış | Yelken

        13.05: Alican Kaynar - Beste Kaynakcı - Nacra 17 karışık takım 4-6’ncı yarış | Yelken

        13.33: Derin Atakan - Kadınlar formula kite 1-4 yarış | Yelken

        3

        15.35: Ecem Güzel - Ilca 7 ve 8’inci yarış | Yelken

        16.00: Adem Asil - Erkekler finali | Jimnastik

        16.30: Sena Can (yükselme) - Kadınlar skeet final | Atıcılık

        17.34: Hatice Akbaş - Aeji Im (Güney Kore) - Kadınlar 54 kilo yarı final | Boks

        18.05: Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu - 470 karışık takım 5’inci ve 6’ncı yarış | Yelken

        Saat 19.37: Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500 metre serbest stil final | Yüzme

        Saat 20.55: Buse Savaşkan - Kadınlar yüksek atlama final | Atletizm

        4

        2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, 26 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapıldı ve böylece Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleşti.

        Olimpiyatlar 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı