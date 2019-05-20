Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 yılı ilk çeyrek Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verisini açıkladı. Buna göre, 2019 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 241,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1,5 oranında azalışla 578,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 356,2 milyar dolar iken 2019 Mart sonunda eksi 337,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 96,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,4 oranında artışla 92,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15,0 oranında artışla 51,4 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 9,7 oranında azalışla 122,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 143,5 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,2 oranında azalışla 29,3 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 21,5 oranında azalışla 14,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 8,2 artışla 52,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,4 oranında artarak 312,9 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında artarak 32,6 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 7,1 oranında artarak 15,0 milyar dolar oldu.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 4,2 oranında azalarak 78,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,4 oranında azalarak 104,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.





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