Buna göre, 2019 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında artışla 240,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,1 oranında artışla 607,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 355,3 milyar dolar iken 2019 Ocak sonunda eksi 367,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 4 oranında artışla 96,8 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 oranında artışla 91,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,7 oranında artışla 47,7 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 oranında artışla 143,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artarak 150,3 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 18,5 oranında artışla 35,2 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 1,6 oranında artışla 18,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,2 artışla 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında artarak 314 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında artarak 32,4 milyar Dolar olurken, TL mevduatı yüzde 11,8 oranında artarak 15,7 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,7 oranında azalışla 79,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında azalışla 106,5 milyar Dolar düzeyinde gerçekleşti.