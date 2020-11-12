Türkmenistan lideri köpeğinin heykelini diktirdi!

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İHA

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un başkent Aşkabat’ta Alabay cinsi köpeği için dev heykel diktirdi.

Törenle heykelin açılışını yapan Bedirmuhammedov'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde bir çok kişinin Berdimuhammedov'un heykeli yıktırması için çağrıda bulundu.

TÜRKMENİSTAN'IN YERLİ IRKI OLARAK BİLİNİYOR

Türkmenistan menşeli Alabay’lar, Orta Asya toplulukları tarafından yaygın olarak kullanılan köpeklerin yaşam süresinin 12-15 yıl olarak biliniyor.