Türkmenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Türkmenistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Orta Asya'nın en gizemli ülkelerinden biri olan Türkmenistan, her gün birçok turist ağırlar. Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olmasıyla insanların hep ilgisini çekmiştir. Günümüzde kültürel dokusunu ve köklü geleneklerini koruyan ülkeler arasında yer alması bunu destekler. Kapalı yapısı, devlet kontrolündeki medya sistemi ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkar. Peki Türkmenistan telefon kodu ne?
Türkmenistan; iletişim, ulaşım ve dijital altyapı alanlarında da kendine has uygulamalara sahip bir Orta Asya ülkesidir. Bu da birçok kişinin ülkeye dair teknik özellikleri merak etmesini sağlamıştır. Bu yazıda Türkmenistan’ın telefon kodu, para birimi, araç plaka kodları ve internet alan adı gibi merak edilen bilgilere erişebilirsiniz…
TÜRKMENİSTAN TELEFON KODU
Türkmenistan telefon kodu +993’tür. Yurt dışından Türkmenistan ülkesine yapılacak aramalarda bu kodun başına “00” ya da “+” eklenmesi şarttır. Telekom altyapısı devlet denetiminde sunulmuştur. Ayrıca ülkede iletişim hizmetleri ağırlıklı olarak TürkmenTelecom adlı devlet kurumu üzerinden sağlanır. Mobil hat ve internet hizmetlerinin ise sınırlı olduğu bilgisi vardır.
TÜRKMENİSTAN PARA BİRİMİ
Türkmenistan para birimi ise resmi olarak Türkmenistan Manatı (TMT)’dır. İşte sizin için derlediğimiz bazı bilgiler;
Bu noktada ilgili ülkeye seyahat edenlerin önceden bilgi alması önemlidir.
TÜRKMENİSTAN PLAKA KODU
Türkmenistan plaka kodu beyaz zemin üzerinde siyah karakterlerle yazılır. Ülke içinde uluslararası plaka kodu ™ olarak bilinir. Araçlardaki plakalarda solda Türkmenistan bayrağını andıran yeşil bir bant konumlanır. Ayrıca arabaların plaka numaraları araç türüne, bölgelere ve devlet kurumlarına göre değişiklik gösterir. Ülkede araç sayısı sınırlı olduğundan trafiğin genel olarak sakin olduğu söylenebilir.
TÜRKMENİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Tüm bu bilgilerden sonra “Türkmenistan hangi alan adı uzantısı?” sorusunun da yanıtını öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İlgili ülkenin internet üzerindeki alan adı uzantısı “.tm” şeklinde sunulmuştur. Söz konusu uzantı, ülkeye ait resmî sitelerde, devlet kurumlarında ve yerel işletmelerde sıklıkla kullanılır. Fakat “.™” alan adı, global ölçekte de sıkça tercih edilir. Bunun nedeni, “trademark” (ticari marka) anlamıyla ilişkilendirilmiş olmasıdır. Bu da Türkmenistan’a dijital gelir sağlayan nadir alanlar arasında olmasını sağlamıştır.
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