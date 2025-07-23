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        Haberler Bilgi Yaşam Türkmenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Türkmenistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Türkmenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Türkmenistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Orta Asya'nın en gizemli ülkelerinden biri olan Türkmenistan, her gün birçok turist ağırlar. Tarihi İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olmasıyla insanların hep ilgisini çekmiştir. Günümüzde kültürel dokusunu ve köklü geleneklerini koruyan ülkeler arasında yer alması bunu destekler. Kapalı yapısı, devlet kontrolündeki medya sistemi ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkar. Peki Türkmenistan telefon kodu ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:25
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        Türkmenistan telefon kodu
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        Türkmenistan; iletişim, ulaşım ve dijital altyapı alanlarında da kendine has uygulamalara sahip bir Orta Asya ülkesidir. Bu da birçok kişinin ülkeye dair teknik özellikleri merak etmesini sağlamıştır. Bu yazıda Türkmenistan’ın telefon kodu, para birimi, araç plaka kodları ve internet alan adı gibi merak edilen bilgilere erişebilirsiniz…

        TÜRKMENİSTAN TELEFON KODU

        Türkmenistan telefon kodu +993’tür. Yurt dışından Türkmenistan ülkesine yapılacak aramalarda bu kodun başına “00” ya da “+” eklenmesi şarttır. Telekom altyapısı devlet denetiminde sunulmuştur. Ayrıca ülkede iletişim hizmetleri ağırlıklı olarak TürkmenTelecom adlı devlet kurumu üzerinden sağlanır. Mobil hat ve internet hizmetlerinin ise sınırlı olduğu bilgisi vardır.

        TÜRKMENİSTAN PARA BİRİMİ

        Türkmenistan para birimi ise resmi olarak Türkmenistan Manatı (TMT)’dır. İşte sizin için derlediğimiz bazı bilgiler;

        • 1 Manat, 100 tengeye bölünür.
        • Ülkenin ekonomik sistemi büyük ölçüde devlet tarafından yönetilir.
        • Türkmenistan’da döviz işlemleri ve bankacılık faaliyetleri devlet kontrolündedir.
        • Döviz kurları, resmi ve serbest piyasada aynı değildir.

        Bu noktada ilgili ülkeye seyahat edenlerin önceden bilgi alması önemlidir.

        TÜRKMENİSTAN PLAKA KODU

        Türkmenistan plaka kodu beyaz zemin üzerinde siyah karakterlerle yazılır. Ülke içinde uluslararası plaka kodu ™ olarak bilinir. Araçlardaki plakalarda solda Türkmenistan bayrağını andıran yeşil bir bant konumlanır. Ayrıca arabaların plaka numaraları araç türüne, bölgelere ve devlet kurumlarına göre değişiklik gösterir. Ülkede araç sayısı sınırlı olduğundan trafiğin genel olarak sakin olduğu söylenebilir.

        TÜRKMENİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Tüm bu bilgilerden sonra “Türkmenistan hangi alan adı uzantısı?” sorusunun da yanıtını öğrenmek istiyor olabilirsiniz. İlgili ülkenin internet üzerindeki alan adı uzantısı “.tm” şeklinde sunulmuştur. Söz konusu uzantı, ülkeye ait resmî sitelerde, devlet kurumlarında ve yerel işletmelerde sıklıkla kullanılır. Fakat “.™” alan adı, global ölçekte de sıkça tercih edilir. Bunun nedeni, “trademark” (ticari marka) anlamıyla ilişkilendirilmiş olmasıdır. Bu da Türkmenistan’a dijital gelir sağlayan nadir alanlar arasında olmasını sağlamıştır.

        TÜRKMENİSTAN HAKKINDA BİLGİLER

        • Ülkenin başkenti Aşkabat’tır.
        • 1991’de 1991 yılında Sovyetler Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir.
        • Türkmenistan’ın en dikkat çekici özelliği, beyaz mermer kaplı modern binaların olmasıdır.
        • Nüfusun yaklaşık 6 milyon civarında olduğu bilgisi vardır.
        • Resmi olarak konuşulan dil Türkmence’dir.
        • Türkmenistan, dünya doğal gaz rezervlerinde önemli bir konumdadır.
        • İpek Yolu güzergâhında yer alması nedeniyle zengin bir kültürel geçmişi bulunur.
        • Türkmenistan’ın günlük yaşamında geleneksel kıyafetler, halılar ve at kültürü bel kemiğidir.
        • Ülkede tek partiye dayalı bir siyasi sistem hâkimdir.
        • Ülke içinde medya özgürlüğünün oldukça sınırlı olduğu bilinir.
        • Türkmenistan’ın en ünlü doğal oluşumlardan biri, Derveze Gaz Krateri olarak da bilinen “Cehennem Kapısı”dır. Her yıl burayı görmeye birçok turist gelir.
        • Ülkenin bayrağı; yeşil zemin, hilal ve beş yıldızla birlikte geleneksel Türkmen halı desenlerini taşır.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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