Türkmenistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Türkmenistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Türkmenistan; iletişim, ulaşım ve dijital altyapı alanlarında da kendine has uygulamalara sahip bir Orta Asya ülkesidir. Bu da birçok kişinin ülkeye dair teknik özellikleri merak etmesini sağlamıştır. Bu yazıda Türkmenistan’ın telefon kodu, para birimi, araç plaka kodları ve internet alan adı gibi merak edilen bilgilere erişebilirsiniz…

TÜRKMENİSTAN TELEFON KODU

Türkmenistan telefon kodu +993’tür. Yurt dışından Türkmenistan ülkesine yapılacak aramalarda bu kodun başına “00” ya da “+” eklenmesi şarttır. Telekom altyapısı devlet denetiminde sunulmuştur. Ayrıca ülkede iletişim hizmetleri ağırlıklı olarak TürkmenTelecom adlı devlet kurumu üzerinden sağlanır. Mobil hat ve internet hizmetlerinin ise sınırlı olduğu bilgisi vardır.

TÜRKMENİSTAN PARA BİRİMİ

Türkmenistan para birimi ise resmi olarak Türkmenistan Manatı (TMT)’dır. İşte sizin için derlediğimiz bazı bilgiler;

1 Manat, 100 tengeye bölünür.

Ülkenin ekonomik sistemi büyük ölçüde devlet tarafından yönetilir.

Türkmenistan’da döviz işlemleri ve bankacılık faaliyetleri devlet kontrolündedir.

Döviz kurları, resmi ve serbest piyasada aynı değildir.

Bu noktada ilgili ülkeye seyahat edenlerin önceden bilgi alması önemlidir.

TÜRKMENİSTAN PLAKA KODU

Türkmenistan plaka kodu beyaz zemin üzerinde siyah karakterlerle yazılır. Ülke içinde uluslararası plaka kodu ™ olarak bilinir. Araçlardaki plakalarda solda Türkmenistan bayrağını andıran yeşil bir bant konumlanır. Ayrıca arabaların plaka numaraları araç türüne, bölgelere ve devlet kurumlarına göre değişiklik gösterir. Ülkede araç sayısı sınırlı olduğundan trafiğin genel olarak sakin olduğu söylenebilir.