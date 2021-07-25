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Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmaları devam ediyor. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Turkovac ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak merak edildi. İşte Turkovac ile ilgili detaylar...

Turkovac aşısı ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Kovid-19 aşısı "TURKOVAC" çalışmaları devam ediyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde denenen aşı çalışmalarının biteceği tarih belli oldu.

TURKOVAC AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."

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