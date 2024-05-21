TürkTraktör'den ilk çeyrekte 1.75 milyar TL kâr

Türkiye otomotiv sektöründeki 70. yılını kutlayan TürkTraktör, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

TürkTraktör yılın ilk üç ayında 13 bin 179 adet traktörü banttan indirdi. Şirket 2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye’deki traktör üretiminin yüzde 63’ünü, ihracatının ise yüzde 82’sini karşıladı.

TürkTraktör’ün TMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı ilk çeyrek finansal verilerine göre net kârı 1 milyar 748 milyon TL, toplam cirosu 16 milyar 595 milyon TL, şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırasıyla 16,4 ve yüzde 18,6 olarak gerçekleşti.