Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türkü Su Demirel'den Emre Bilgin açıklaması

        Türkü Su Demirel'den Emre Bilgin açıklaması

        Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt veren oyuncu Türkü Su Demirel, "Sadece arkadaşız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk iddialarına yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Türkü Su Demirel'in adı, Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile anılmıştı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Demirel ile Bilgin, geçtiğimiz günlerde bir mekândan kol kola çıkanken görülmüştü.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türkü Su Demirel, katıldığı bir ödül töreninde hakkında çıkan aşk söylentilerine yanıt verdi.

        Türkü Su Demirel; "O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarının doğru olmadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tayland'da inşaat vinci trenin üzerine düştü!

        Tayland'da üzerine inşaat vinci düşen trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. 

        #Türkü Su Demirel
        #Emre Bilgin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        İran'daki protestolarda can kaybı 2 bin 600'ü aştı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Tabaktaki renkler kilomuzu nasıl etkiliyor?
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı
        Karadeniz için sağanak yağmur, Doğu Anadolu için kar yağışı alarmı