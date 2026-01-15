Türkü Su Demirel'den Emre Bilgin açıklaması

Oyuncu Türkü Su Demirel'in adı, Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin ile anılmıştı. Aşk yaşadıkları iddia edilen Demirel ile Bilgin, geçtiğimiz günlerde bir mekândan kol kola çıkanken görülmüştü.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türkü Su Demirel, katıldığı bir ödül töreninde hakkında çıkan aşk söylentilerine yanıt verdi.

Türkü Su Demirel; "O gün kalabalık bir arkadaş grubuyla beraberdik. Yağmur vardı, topuklu ayakkabım olduğu için Emre koluma girdi. İlişki yaşamıyoruz. Sadece arkadaşız" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarının doğru olmadığını söyledi.