Türlü tarifi, nasıl yapılır?

Türlü hem zeytinyağlı sadece sebzelerle, hem de etli olarak yapılabilmektedir. Her iki şekilde de farklı lezzete sahiptir. Türlü oldukça besleyici olması sofralardan eksik etmemeyi gerektirir.
Türlü tarifi malzemeleri:
- 4 orta boy patlıcan
- 4 domates
- 2 Kabak
- 2 soğan
- 3 patates
- 6 tane taze fasulye
- 2 yeşilbiber
- Yarım yemek kaşığı salça
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Tuz,
- Kırmızıbiber,
- Karabiber
Türlü tarifi hazırlanması:
- Bir tencerede soğan zeytinyağında kavrulur.
- Salça eklenerek devam edilir.
- Diğer sebzeler yıkanır ve doğranarak hazırlanır.
- Kavrulan soğanın üzerine malzemeler yerleştirilir.
- En üste soyulmuş ve doğranmış domates konmalıdır.
- Biraz sıcak su ilave ederek suyunu salana kadar pişmeye bırakılır.
- Kaynayınca tuzu ve baharatlar ilave edilir, biraz karıştırılır.
- Sebzeler pişince ateşten indirilir.
- Servise hazırdır.
- Afiyet olsun!
YORUMLAR