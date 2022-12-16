'Turna Misali'ne Alaska'dan ödül

Tam kare olmayan sayıların yaklaşık değeri nasıl bulunur?

Bir yörük ailesinin mevsimlik göç hazırlıkları üzerinden yaşadığı fikir çatışmasını ve yerleşik hayata geçmek ile yörük geleneklerini korumak arasındaki ikilemi ele alan Turna Misali filmi, Amerika Prömiyerini 2 Aralık’ta başlayan 22. Uluslararası Anchorage Film Festivali’nde festivalin açılış filmi olarak gerçekleştirdi. 11 Aralık’ta sona eren Anchorage Uluslararası Film Festivali’nde yarışan tek Türk filmi olan Turna Misali festivalde 'Mother of Cultural Exchange Özel Ödülü'nü kazandı.

Film 5 Aralık 2022 de tamamlanan 2. Haliç GoldenHorn Film Festivali’nde de dört ödül kazandı. Başrollerini Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin’in paylaştığı Turna Misali filminin senaryosu Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz’a ait. Turna Misali filmi Mersin’in Silifke ilçesinde çekildi. Filmin kurgusunu Melik Saraçoğlu, müziğini Coşkun Karademir ve görüntü yönetmenliğini Eyüp Boz üstlendi.

'Turna Misali'ocak ayında izleyicilerle buluşacak