Turunçgil ihracatında lider Rusya

T\u00fcrkiye den 2019-2020 sezonunun 1 Eyl\u00fcl-15 Ekim d\u00f6neminde 57 \u00fclkeye turun\u00e7gil ihra\u00e7 edildi.\u00a0Do\u011fu Karadeniz \u0130hracat\u00e7\u0131lar Birli\u011fi (DK\u0130B) verilerinden yap\u0131lan derlemeye g\u00f6re, T\u00fcrkiye den sezonun 1 Eyl\u00fcl-15 Ekim d\u00f6neminde 132 bin 941 ton turun\u00e7gil ihracat\u0131 kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda 64 milyon 376 bin 581 dolar gelir sa\u011fland\u0131. T\u00fcrkiye den bu d\u00f6nemde 57 \u00fclkeye yap\u0131lan turun\u00e7gil ihracat\u0131nda Rusya Federasyonu ilk s\u0131rada yer ald\u0131. Rusya Federasyonu na sezonun 1 Eyl\u00fcl-15 Ekim d\u00f6neminde 39 bin 943 ton turun\u00e7gil sat\u0131larak 20 milyon 768 bin 260 dolar kazan\u00e7 sa\u011fland\u0131. Bu \u00fclkeyi 8 milyon 795 bin 190 dolarla Irak, 6 milyon 565 bin 102 dolarla Ukrayna takip etti. MANDAR\u0130N BA\u015eI \u00c7EKT\u0130 S\u00f6z konusu d\u00f6nemde Rusya ya en fazla mandarin ihra\u00e7 edildi. T\u00fcrkiye den sezonun 1 Eyl\u00fcl-15 Ekim d\u00f6neminde Rusya ya 25 bin 372 ton mandarin sat\u0131larak 11 milyon 776 bin 14 dolar kazan\u0131ld\u0131. Bu d\u00f6nemde Rusya ya ayr\u0131ca limon, greyfurt ve portakal da g\u00f6nderildi. T\u00dcRK\u0130YE DEN 57 \u00dcLKEYE TURUN\u00c7G\u0130L \u0130HRA\u00c7 ED\u0130LD\u0130 Ya\u015f Meyve Sebze \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi Sekt\u00f6r Kurulu Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ahmet Hamdi G\u00fcrdo\u011fan, AA muhabirine, limon, mandarin, greyfurt ve portakaldan olu\u015fan turun\u00e7gil \u00fcr\u00fcnlerinin 2019-2020 sezonu ihracat\u0131na 1 Eyl\u00fcl itibar\u0131yla ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye den s\u00f6z konusu d\u00f6nemde Rusya, Irak ve Ukrayna ba\u015fta olmak \u00fczere 57 \u00fclkeye turun\u00e7gil ihra\u00e7 edildi\u011fini vurgulayan G\u00fcrdo\u011fan, turun\u00e7gil ihracat\u0131n\u0131n gelecek aylarda giderek artaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. G\u00fcrdo\u011fan, Rusya n\u0131n turun\u00e7gil ihracat\u0131nda \u00f6nemli bir pazar oldu\u011funu ve ilk s\u0131rada yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u00fclkeden Rusya ya sezonun 1 Eyl\u00fcl-15 Ekim d\u00f6neminde mandarin ba\u015fta olmak \u00fczere 20 milyon 768 bin 260 dolarl\u0131k turun\u00e7gil g\u00f6nderildi\u011fini aktard\u0131. Rusya pazar\u0131nda T\u00fcrk \u00fcr\u00fcnlerine y\u00f6nelik ilginin de y\u00fcksek oldu\u011funa i\u015faret eden G\u00fcrdo\u011fan, Turun\u00e7gil ihracat\u0131nda ilerleyen aylarda \u00fcr\u00fcn \u00e7e\u015fitlili\u011fi ve ihracat rakamlar\u0131n\u0131n giderek artaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Bu kapsamda Rusya pazar\u0131ndan da beklentimiz y\u00fcksek. diye konu\u015ftu. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri\r \r \r \r \r \u00a0