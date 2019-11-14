Turuncu listede aranan terörist yakalandı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü El Kaide üyesi M.C.'nin Suriye'den İstanbul'a geldiği istihbaratının alınması üzerine dün iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda. M. C. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
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