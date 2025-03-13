Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi almak için girdiği TUS için geri sayım başladı ve ÖSYM, sınav giriş yerlerini açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından sınav giriş belgelerine erişebilir. Peki, TUS 1. dönem sınavı ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?