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TUS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı ve STS soru ve cevapları

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusu merak ediliyor. ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama soru ve cevaplarının açıklanmasıyla '2021 TUS ve STS sonuçları ne zaman açıklanacak?' aramaları sıklaştı. Peki, TUS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı ve STS soru ve cevapları sorgulama ekranı...

TUS sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Tıpta Uzmanlık Sınavı ve STS soru ve cevapları

Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce aday ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavlarını bekliyordu. Birinci ve ikinci aşama sınavları 21 Mart Pazar günü yapıldı. Adaylar, birinci dönem sınavlarına 10:15'de başladı, ikinci aşama sınavları da 14:45'te başlamıştı. Şimdi gözler TUS ve STS sonuçlarında. İşte, 2021 TUS - 2021-STS Tıp Doktorluğu sınav detayları...

TUS VE STS SORU CEVAPLARI AÇIKLANDI!

21 Mart 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u adayların erişimine açıldı

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

TUS VE STS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLA

TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıp alanında önemli iki sınav ÖSYM taraflıdan 21 Mart Pazar günü iki aşamada yapıldı. Sonuçların açıklanacağı tarih bekleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre 2021-STS Tıp Doktorluğu ve 2021 TUS sonuçları 15 Nisan 2021'de erişime açılacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercihler ise sınav sonuçlarının ardından yapılıyor. TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Ancak tercih tarihine ilişkin kesin tarih bulunmuyor.

STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.

TUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K),Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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