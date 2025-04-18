Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS 1 sonuçları sorgulama ekranı

        TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS 1 sonuçları sorgulama ekranı

        ÖSYM tarafından TUS sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. 4-12 Şubat 2025 Tarihleri arasında başvuru işlemleri tamamlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart'ta uygulandı. Peki TUS açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 14:08 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TUS sonuçları sorgulaması sürüyor. ÖSYM tarafından duyurulacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklanma tarihi 18 Nisan olarak işaret edildi. Peki TUS sonuçları bugün kaçta açıklanacak?

        2

        TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine ile TUS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli değil. ÖSYM, sınav sonuçlarını, adayların her iki testteki doğru ve yanlış cevaplarını ayrı ayrı değerlendirerek hesaplayacak. Yanlış cevaplardan doğru cevapların dörtte biri çıkarılacak ve ham puanlar belirlenecek.

        TUS ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2025 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Meloni'den Musk'a: Arkadaşımı görmek beni mutlu etti
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Giyim mağazasına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        Çinliler ve Amerikalılar Türkiye'de görüşüyor
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"