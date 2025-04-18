TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS 1 sonuçları sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından TUS sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. 4-12 Şubat 2025 Tarihleri arasında başvuru işlemleri tamamlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 23 Mart'ta uygulandı. Peki TUS açıklandı mı, bugün mü açıklanacak?
TUS sonuçları sorgulaması sürüyor. ÖSYM tarafından duyurulacak olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklanma tarihi 18 Nisan olarak işaret edildi. Peki TUS sonuçları bugün kaçta açıklanacak?
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine ile TUS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli değil. ÖSYM, sınav sonuçlarını, adayların her iki testteki doğru ve yanlış cevaplarını ayrı ayrı değerlendirerek hesaplayacak. Yanlış cevaplardan doğru cevapların dörtte biri çıkarılacak ve ham puanlar belirlenecek.
2025 TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.