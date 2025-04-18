TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TUS 1 sonuçları sorgulama ekranı

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine ile TUS sonuç tarihi belli oldu. Buna göre TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat henüz belli değil. ÖSYM, sınav sonuçlarını, adayların her iki testteki doğru ve yanlış cevaplarını ayrı ayrı değerlendirerek hesaplayacak. Yanlış cevaplardan doğru cevapların dörtte biri çıkarılacak ve ham puanlar belirlenecek.

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