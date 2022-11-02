TUS tercih sonuçları, 14-25 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Yerleştirme işlemleri Başvuru Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekleyen doktorlar "TUS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve açıklanacağı tarih hakkında detaylar...