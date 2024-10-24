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        Haberler Gündem TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

        TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan, ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 06:32 Güncelleme: 24.10.2024 - 06:33
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        TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz
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        TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak, yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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