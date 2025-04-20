Tutanakta ortaya çıktı! Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2017’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin mahkemenin verdiği kararın istinafta bozulmasıyla duruşma yeniden görülürken, 6 firari sanıktan 2’sinin, firarda oldukları süre içerisinde çocuk yaptıkları jandarma tutanağında ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre tutanakta firarilerden Mustafa K. ile Muaz K.’nin birer çocuklarının dünyaya geldiği ve bu itibarla aileleriyle görüştüklerinin değerlendirildiği yer aldı.

Kızıltepe ilçesindeki Doyuran köyünde 12 Aralık 2017’de akraba olan iki aile arasında kavga çıktı. Kavgadan bir gün sonra taraflardan biri diğer tarafa silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 çocuk babası Necmettin Kılıç hayatını kaybederken, ailenin 4 ferdi de yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanan İ.K. ve V.K. ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçunda müebbet hapis cezası aldı. Savcılık aranan 6 firarinin ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Yasaklı silah bulundurma’dan cezalandırılmasını istemişti. Kararını açıklayan mahkeme, firariler hakkında çıkarılan yakalama emrinin aradan geçen uzun yıllara rağmen infaz edilemediği, yakalama emirlerinin infazının daha fazla beklenilmesinin mağduriyet oluşturacağı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

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KARAR BOZULDU

Kararın ardından mağdur yakınları ve avukatlarının, üst mahkemeye başvurmasıyla karar bozuldu. Mardin 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS üzerinden katılırken, duruşma salonunda ise mağdurlar, yakınları ve avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti duruşmayı, 4 Temmuz’a erteledi.

8 KİŞİNİN ATEŞ ETTİĞİNE DAİR BALİSTİK RAPORU VAR

Duruşma sonrası açıklama yapan mağdurların avukatı Gurbet Bilbay, 2017’de planlı şekilde 2 aracın müvekkillerini takip ederek, düzenledikleri silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Olay sonrası 2 kişinin tutuklanarak ceza aldığını ancak 6 kişinin firari olduğunu belirten Bilbay, 8 kişinin ateş ettiğinin balistik raporuyla sabit olduğunu ifade etti.

"REDDİHAKİM TALEP EDECEĞİZ"

Avukat Gurbet Bilbay, “Balistik raporuna rağmen davada sadece 2 kişi ceza aldı. Üst mahkeme olan istinaf kararı bozdu ve şu an duruşma yeniden görüldü. Fakat bugün duruşmaya girdiğimiz zaman şok olduk. Hakimin, kararın bozulmasına ilişkin ‘Bozmak için bozulmuş’ demesi, umudumuzu bir kez daha kırdı. Hakime de şunu söyledim; ‘Eğer detaylı inceleme yapılmayacaksa, tekrar aynı karar verilecekse, biz kesinlikle beyanda bulunmayacağız.’ Sonuçta istinaf burada hukuka uygunsuzluk buldu. Verilen kararın, hukuka uygun olduğunu da düşünmüyorum. Şu an firarlar dışarıda rahat bir şekilde geziyor. Dosyamızda 6 firar var ve hiçbir şekilde alınmıyorlar. Bu firarlardan 2’sinin çocuğu oldu, çocukları nüfusa kaydettirmeye çalıştılar, sonra vazgeçmişler. Bununla ilgili elimizde tutanak var. Firarlar çok rahat şekilde çocuk yapıyor. Kızıltepe’de çok rahat şekilde gezdiklerine dair elimizde görüntüleri de var. Ama bununla ilgili bir şey yapılmıyor. Gelecek duruşmaya kadar reddihakim talep edeceğiz” dedi.