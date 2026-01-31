Habertürk
        Tutuklandı! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit etmişti

        İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:29
        Tutuklandı! Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit etmişti
        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında M.Y.K. (19) Diyarbakır'da gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüpheli M.Y.K, emniyetteki ifadesinde, internet ortamında farklı kullanıcı adıyla yer aldığını, sabit değil farklı elektronik posta adresleri kullandığını belirtti.

        Atlas Çağlayan'ın annesine atılan mesajın kendisine ait olup olmadığının sorulması üzerine M.Y.K, mesajı kendisinin attığını beyan ederek, gönderilen mesajda yer alan "turemeavcilari" isimli kanalda adminlik yaptığını ve kanalın kendisine ait olmadığını öne sürdü.

        M.Y.K, ifadesinde şunları kaydetti:

        "Atlas Çağlayan isimli şahsın annesi olarak sosyal medyadan gördüğüm bayan şahsın oğlunun ölümüyle alakalı röportaj verdiğini ve bu röportajı da ünlü olmak için yaptığını düşündüğümden bu tarz eylemleri gerçekleştirdim. Sahte ihbar oluşturdum. İkametlerine yemek siparişi oluşturdum. Tehdit mesajı attım, bunlar doğrudur. Bu tehditleri hiçbir maddi amaçlı yapmıyorum. Mağdurların adreslerini Telegram üzerinden panellerden bulmaktayım. Olaydaki asıl amacım ailenin bu tarz röportajlara son vermesini sağlamaktı. Bu eylemlerde kimseden destek almadım, tek başıma gerçekleştirdim. Kimseden de emir almadım. Pişmanım, işin bu boyuta geleceğini bilmiyordum. Bu eylemleri tamamen rahatsızlık vermek amaçlı yaparım, kesinlikle tehditlerimin herhangi bir karşılığı yoktur."

        Şüpheli M.Y.K, evinde yapılan aramalarda çıkan ruhsatsız tabanca ve fişekleri süs amaçlı aldığını ifade etti.

        NE OLMUŞTU?

        Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

        Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

        Polis ekipleri E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

        Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken tutuklu sayısı 5 olmuştu.

        Şanlıurfa'da gözaltına alınan F.K.'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

