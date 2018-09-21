Bursa'da Fethullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan İ.Y. isimli şahıs SEGBİS yöntemiyle katıldığı duruşmada örgüt ele başı Fethullah Gülen'i övünce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyeliğinden tutuksuz yargılanan İ.Y. dosya kapsamında hakim karşısına çıktı. Çankrıı’da yaşayan İ.Y. Bursa’ya gelemeyince duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katılan İ.Y. duruşmada kendini savundu.

Örgüt üyesi olmadığını iddia eden İ.Y’nin ifadelerini şüpheli bulan mahkeme başkanı sanığa örgüt ele başı Fethullah Gülen hakkında ne düşündüğünü sordu. Sanık İ.Y. soruya "Fethullah Gülen benim için herkes gibi bir adam, herhangi iyi ya da kötü bir şey düşünmüyorum" diye cevap verdi.

Daha önceki ifadelerinde de "15 Temmuz darbe girişimini FETÖ’nün gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Bence yaşananların sorumlusu olarak bu insanlar tutulamaz" şeklinde ifade verdiği iddia edilen sanık İ.Y. son duruşmada Gülen hakkında verdiği ifadelerden sonra mahkeme başkanının Çankırı adliyesine yaptığı ihbarla görevli polis memurları tarafından gözaltına alınarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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