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        Haberler Bilgi Yaşam TÜVTÜRK Çalışma Saatleri 2025: TÜVTÜRK Araç Muayene Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?

        TÜVTÜRK Çalışma Saatleri 2025: TÜVTÜRK Araç Muayene Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?

        Zorunlu araç muayenesinin gerçekleştiği TÜVTÜRK, en yoğun hizmet veren kurumlar arasındadır. Her yıl birçok kişinin araç muayenesini yaptırdığı kuruluş, birçok kişinin müsait zamanlarında aracını getirdiği bir yerdir. Kişilerin, düzenli olarak TÜVTÜRK kapsamındaki işlemlerini tamamlaması gerekir. Ancak bu kuruluş, haftanın belirli günlerinde ve saatlerinde hizmet verir. Peki TÜVTÜRK çalışma saatleri 2025 yılında kaçtan kaça? Cumartesi açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 10:06 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:06
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        TÜVTÜRK Çalışma Saatleri 2025
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        TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

        TÜVTÜRK, Araç Muayene İstasyonu olarak hizmet veren bir kurumdur. Muayene prosedürlerini uygulayarak kişilerin araçlarını kontrol eder ve bunu belirli çalışma saatlerinde yapar. TÜVTÜRK çalışma saatleri, 2025 yılında da güncel tutulmuştur. Bu saatleri öğrenerek işlemlerinizi vaktinde halledebilirsiniz. Haftanın belirli günleri hizmet veren kuruluş, araç muayenelerini belirli çalışma saatlerinde yapar.

        TÜVTÜRK MESAİ SAATLERİ

        TÜVTÜRK mesai saatleri genel olarak 08.30 - 17.00 olarak bilinse de her şubenin kendine göre çalışma düzeni vardır. Gitmeyi planladığınız araç muayene istasyonu ile iletişime geçerek çalışma saatlerini doğrudan sormayı düşünebilirsiniz. Yaptırmayı planladığınız muayene işlemleri için çalışma saatlerini önceden öğrenmeniz, belirlenmiş zaman dilimlerinde hizmet almanızı kolaylaştırır. Bu da zamandan kazanmanızı sağlar. TÜVTÜRK araç muayene istasyon birimlerinin mesai dilimleri de TÜVTÜRK çalışma saatleri ile benzerlik taşır.

        TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE KAÇTA AÇILIYOR?

        Peki TÜVTÜRK araç muayene kaçta açılıyor? Hafta içi ve hafta sonu günlerinde muayene işlemlerini istasyonun açılış saatinde gidip tamamlamak isteyen birçok insan vardır. Bunun sebeplerinin başında işlemleri hızlıca tamamlamak istemek gelir. Sizin de böyle bir düşünceniz varsa aracınızı götüreceğiniz muayene istasyonunun açılış saatini baz alabilirsiniz. İstasyondan istasyona değişmekle birlikte merkezlerin açılış saati çoğunlukla 08.30’dur. Bu saatten sonra istasyon müşterilerine kapı açar ve işlemleri başlatır. Ancak en sağlıklısı randevu alarak gelmektir.

        TÜVTÜRK KAÇTA KAPANIYOR?

        TÜVTÜRK kaçta kapanıyor? Kişilerin en sık sorduğu soruların başında bu kuruluşların kaçta kapandığı gelir. Gün içinde birçok nedenden dolayı sabah erken gelemeyen insanlar da vardır. TÜVTÜRK istasyonları, tıpkı açılış saatinde olduğu gibi kapanış zamanında da merkezden merkeze değişen çalışma saatlerine sahiptir. Genel bir saat vermek gerekirse, araç muayene istasyonlarının kapanış saati 17.30 olarak dikkat çeker. Bu saatten sonra müşteri alınmaz ve kapılar kapatılır. Yani “TÜVTÜRK kaça kadar açık?” sorusunun yanıtı için kişilerin ilgili araç muayene istasyonuna telefonla ulaşmasında fayda vardır.

        TÜVTÜRK CUMARTESİ AÇIK MI?

        Bu noktada aklınıza “TÜVTÜRK cumartesi açık mı?” sorusu gelmiş olabilir. Araç muayene için hizmet veren merkezler, hafta içi kesintisiz hizmet verir. Ayrıca hafta sonu cumartesi günlerinde de araç muayeneleri devam eder. İşlerinizden kaynaklı hafta içi muayene olmaya gelemiyorsanız bile hafta sonu cumartesi gününe randevu almayı düşünebilirsiniz.

        TÜVTÜRK KAÇ GÜN ÇALIŞIYOR?

        TÜVTÜRK kaç gün çalışıyor? Birçok kişi, aracının muayenesini yaptırabilmek için bu kuruluşun kaç gün çalıştığını bilmek ister. Araç muayene istasyonları, haftanın 6 günü hizmet verir. Araç muayene için gidilen merkezler, sabah 08.00 - 08.30 arası açılır. Ancak yine de bu merkezlere gelmeden önce randevu alınması önemlidir. Mutlaka kurumun iletişim numarasını kullanarak ya da internet üzerinden randevu almanız gerekir.

        TÜVTÜRK ÖĞLE ARASI VAR MI?

        TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında öğle arası molası da kullanıcıların en sık merak ettiği konular arasındadır. Ancak bu merkezlerde öğle arası yoktur. Resmi sitesinde de belirtildiği üzere TÜVTÜRK araç muayene merkezlerinde öğle arası tatil zamanlarında da hizmet verilmeye devam edilir.

        TÜVTÜRK’ÜN SUNDUĞU HİZMETLER NELER?

        TÜVTÜRK, geniş kapsamlı hizmet yetkileriyle öne çıkar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafınca düzenlenen ve denetlenen kurum, çeşitli hizmetleriyle birçok kişinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Sunulan bazı hizmetler şunlardır;

        • Tespit
        • Periyodik Araç Muayenesi
        • Tadilat Sonrası Muayene
        • Zorunlu Muayene
        • Egzoz Gazı ve Emisyon Ölçümü

        Trafikte aktif şekilde bulunan tüm araçları denetleyen TÜVTÜRK, tamamen randevulu çalışır. Bu kuruluşun istasyonlarında randevunuz olmadan işlem yapamazsınız. Detaylı bilgi için kuruluşun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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