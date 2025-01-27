TÜVTÜRK Çalışma Saatleri 2025: TÜVTÜRK Araç Muayene Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Cumartesi Açık Mı?

TÜVTÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

TÜVTÜRK, Araç Muayene İstasyonu olarak hizmet veren bir kurumdur. Muayene prosedürlerini uygulayarak kişilerin araçlarını kontrol eder ve bunu belirli çalışma saatlerinde yapar. TÜVTÜRK çalışma saatleri, 2025 yılında da güncel tutulmuştur. Bu saatleri öğrenerek işlemlerinizi vaktinde halledebilirsiniz. Haftanın belirli günleri hizmet veren kuruluş, araç muayenelerini belirli çalışma saatlerinde yapar.

TÜVTÜRK MESAİ SAATLERİ

TÜVTÜRK mesai saatleri genel olarak 08.30 - 17.00 olarak bilinse de her şubenin kendine göre çalışma düzeni vardır. Gitmeyi planladığınız araç muayene istasyonu ile iletişime geçerek çalışma saatlerini doğrudan sormayı düşünebilirsiniz. Yaptırmayı planladığınız muayene işlemleri için çalışma saatlerini önceden öğrenmeniz, belirlenmiş zaman dilimlerinde hizmet almanızı kolaylaştırır. Bu da zamandan kazanmanızı sağlar. TÜVTÜRK araç muayene istasyon birimlerinin mesai dilimleri de TÜVTÜRK çalışma saatleri ile benzerlik taşır.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE KAÇTA AÇILIYOR?

Peki TÜVTÜRK araç muayene kaçta açılıyor? Hafta içi ve hafta sonu günlerinde muayene işlemlerini istasyonun açılış saatinde gidip tamamlamak isteyen birçok insan vardır. Bunun sebeplerinin başında işlemleri hızlıca tamamlamak istemek gelir. Sizin de böyle bir düşünceniz varsa aracınızı götüreceğiniz muayene istasyonunun açılış saatini baz alabilirsiniz. İstasyondan istasyona değişmekle birlikte merkezlerin açılış saati çoğunlukla 08.30’dur. Bu saatten sonra istasyon müşterilerine kapı açar ve işlemleri başlatır. Ancak en sağlıklısı randevu alarak gelmektir.

TÜVTÜRK KAÇTA KAPANIYOR?

TÜVTÜRK kaçta kapanıyor? Kişilerin en sık sorduğu soruların başında bu kuruluşların kaçta kapandığı gelir. Gün içinde birçok nedenden dolayı sabah erken gelemeyen insanlar da vardır. TÜVTÜRK istasyonları, tıpkı açılış saatinde olduğu gibi kapanış zamanında da merkezden merkeze değişen çalışma saatlerine sahiptir. Genel bir saat vermek gerekirse, araç muayene istasyonlarının kapanış saati 17.30 olarak dikkat çeker. Bu saatten sonra müşteri alınmaz ve kapılar kapatılır. Yani “TÜVTÜRK kaça kadar açık?” sorusunun yanıtı için kişilerin ilgili araç muayene istasyonuna telefonla ulaşmasında fayda vardır.