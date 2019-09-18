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HaberlerYaşamTüy yumağı sanıp eliyle tuttu... İnanamadı!

Tüy yumağı sandı ama gerçeği anlayınca şaşkına döndü

HABERTURK.COM

ABD'nin Texas eyaletinde olduğu düşünülen bir sosyal medya kullanıcısı, kayaların arasında kocaman bir tüy yumağı gördüğünü düşündü. Tüy yumağını eliyle tutan adam, avuçlarında binlerce örümcek olduğunu anlayınca gözlerine inanamadı

Örümcek

ABD'nin Texas eyaletinde yaşadığı düşünülen Ole Crick isimli sosyal medya kullanıcısı, yürüyüş yaptığı sırada kayalıkların arasında bir karartıya rastladı.

İnternet kullanıcısı kayalıkların arasında siyah bir tüy yumağı gördüğünü düşündü ancak gerçek bambaşkaydı. 

Hareket etmemesi üzerine yumağı avuçlarının içine alan adam, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çünkü yuvada tüylü bir canlı veya tüy yumağı değil, binlerce örümcek vardı. Saklandıkları yer bozulunca sosyal medya kullanıcısının ellerinden kayıp dağılan örümcekler internette ilgi gördü.

RAHATSIZ EDİLMEYEN BÖLGELERE YUVA YAPIYORLAR

Pholcidae, diğer adıyla ev örümceği ailesi üyeleri çok soğuk iklimler hariç her yere yayılmıştır ve zehirli değillerdir. Mağaraların, binaların ve harabelerin nemli duvar köşelerinde yuva kurar.

Çoğunlukla rahatsız edilmeyen bölgeleri tercih ederler. Kendisi de ağ üzerinde ters vaziyette durur. Eğer rahatsız edilirlerse, titreyerek bulanık bir görüntü oluştururlar. Böylece hem avcı tarafından belirlenmesi zorlaşır, hem de halen ağın çevresinde uçuşan böcekler varsa onların ağa yapışmasını sağlarlar. 

AV OLMAMAK İÇİN TOPLANIYORLAR

Her ne kadar kanıtlanmış olmasa da, bilim insanları bu türlerin kendilerini büyük göstererek av olmaktan kurtulmak için birbirlerine kenetlendiğini belirtiyor. Ayrıca bu yöntemle örümceklerin birbirlerini daha sıcak tuttuklarına inanılıyor. 

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