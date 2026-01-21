Tüyap 2025'te 3 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Bu yıl Büyükçekmece’deki merkezinin 30'uncu yılını kutlayan Tüyap Fuarcılık Grubu, 2025 yılını yurt içi ve yurt dışında toplam 40 fuar ile geride bıraktığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, yıl boyunca İstanbul’da 23, Anadolu’da 11 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 40 fuar gerçekleştiren grup, 9 bin 27 katılımcı firmayı ve 2 milyon 868 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Elde edilen sonuçlar ile ilgili konuşan Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, küresel ekonomik konjonktürün zorlu virajlardan geçtiği bir dönemde, fuarcılığın firmalar için bir lüks değil, en somut çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Öztop, "Fuarcılık, sektörlerin hasat zamanı olan çok kritik bir süreçtir. Bu nedenle bekle-gör politikası izlemek yerine, yatırım yapmaya, tesisimizi ve teknolojimizi geliştirmeye devam edeceğiz diyerek ilerliyoruz. 46 yıllık deneyimimiz ve planlamalarımız bize yol gösteriyor. Bu yıl Büyükçekmece’deki merkezimizin 30. yılını kutluyoruz" dedi.

FOODIST İSTANBUL EYLÜL AYINDA DÜZENLENECEK

2026 yılı stratejilerini de paylaşan Öztop, sektörün talebi ve Türkiye Gıda Platformu’nun desteğiyle Eylül ayında Foodist İstanbul Fuarı’nı hayata geçireceklerini açıkladı.