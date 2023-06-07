Tüyler ürperten cinayet! Beyzbol sopasıyla öldürüp yaktı!

Ağabeyinin Eyüpsultan’daki evinden bisikletine binerek ayrıldığını, daha sonra haber alamadıklarını söyledi. Polis Özdemir’i ararken, 11 Mayıs’ta Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Mahallesi’nde yakılarak öldürülmüş bir kişinin cesedi bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Halil Özdemir’e ait olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmada, Özdemir’in sert bir cisimle başına vurularak öldürüldüğü ve sonra da cesedinin yakıldığı belirlendi. Özdemir’in bisikleti ise bulunamadı.

Cinayet Büro uzmanları, önce Halil Özdemir’in gasp edilmiş olabileceğini değerlendirdi. Yapılan araştırmada, Özdemir’in Fatih’te bir kadınla buluşmak için evinden ayrıldığı anlaşıldı.

Çalışmalarda, Özdemir’in buluştuğu kadının Etiyopya uyruklu M.E.H. (27) olduğu belirlendi. Polis, günlerce yapılan çalışmayla cinayetin bir numaralı şüphelisi olan kadının izini buldu. M.E.H. 25 Mayıs’ta yakalandı. Evde yapılan aramada, Özdemir’e ait bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

MAKTULE EVİNİN ADRESİNİ VERDİ

Emniyete götürülen şüpheli, Halil Özdemir’le olaydan önce birkaç kez telefonla görüştüğünü anlattı. M.E.H.’nin iddiasına göre, Özdemir olay günü bir kez daha arayarak buluşmak istedi. Bunun üzerine M.E.H. evinin adresini verdi.

BAŞINA BEZBOL SOPASIYLA VURDU, CESEDİ YAKTI

Evine gelen Halil Özdemir’in kendisine yakınlaşmak istediğini öne süren M.E.H.’nin, bunun üzerine, eline geçirdiği beyzbol sopasıyla Özdemir’in başına vurduğunu söylediği belirtildi. M.E.H., cinayeti itiraf ederken, cesedi bir gün sonra çuvala koyduğunu, çek-çek arabalarla Kazlıçeşme Miting Alanı’na götürdüğünü ve ateşe verdiğini anlattı.

ETİYOPYALI TUTUKLANDI

Öldürdüğü Halil Özdemir’in bisikletini 3 bin liraya sattığını ifadesinde anlatan M.E.H., 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.