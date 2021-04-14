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HaberlerGündem3. Sayfaİş adamı cinayeti... SON DAKİKA: "Öldürene kadar ateş etti!"
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İş adamı cinayeti davası! "Düşene kadar ateş etti!"

İstanbul'da, 14 Kasım 2018'de bir dairede silahla ateş edilerek öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında tanık ifadeleri alındı. Tanık olarak ifadesi alınan Muhammed Faruk Aydın, "Sergen Güler, Ali Rıza yere düşene kadar ateş etti" dedi

İş adamı cinayeti... SON DAKİKA:
İş adamı cinayeti davası! Tüyler ürperten ifade!
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DHA

İstanbul Beşiktaş'ta, iş insanı Ali Rıza Gültekin'in 14 Kasım 2018'de bir binanın dördüncü katında öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2'Sİ TUTUKLU 25 SANIKLI DAVA

DHA'da yer alan habere göre İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Sergen Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katılım sağlarken bir diğer tutuklu sanık Ozan Araz'ın ise SEGBİS bağlantısı yapılamadığından katılım sağlayamadı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Savaş Sayılır, Abdulkadir Akkoyun, Metin Temur, Vasfi Unutmaz, Recep Eren, Hülya Sağdıç ve Ethem Reşitoğlu mahkeme salonunda hazır bulundu.

SERGEN HAVAYA ATEŞ EDEREK GİTTİ

Tanık olarak ifade veren Murat Üstün, "Saat 05.00 gibi Mustafa Çetinkaya beni aradı, "Dükkanı hazırla oyun olacak" dedi. 06.00 gibi Ali Rıza Gültekin geldi. Ofise geçtiler. Ben garsonluk yapıyordum, gelenle gidenle ilgilendim. Ali Rıza, 3 veya 4 kişiyle geldi. Yarım saat sonra Cafer abi diye biri geldi. Rıdvan diye bir arkadaşımız var o geldi. Mustafa abiye kurbanlık satmıştı onun parasını istemek için geldi.

Mustafa abi de oyundan sonra veririm dedi. Bir müddet sonra kamerada 4 kişi belirdi. Müşteriler bunlar kim diye sordu. Eniştem, "Tanıdık" dedi. Mustafa abi, Sergen ve Bilal geldi. Sergen çay istedi. Çayı içeri getirirsin dedi. Birkaç dakika sonra silah sesi duydum. Mutfaktaydım saklandım. İçeriye bir baktım Sergen'i gördüm, 'Kimseye zarar vermek istemiyorum' dedi, havaya ateş etti ve gitti" şeklinde konuştu.

"SERGEN, ALİ RIZA ABİ YERE DÜŞENE KADAR ATEŞ ETTİ"

Tanıklardan Muhammed Faruk Aydın ise, "Etiler mekanına çağırdılar beni. Hazırlık yaptıktan sonra Ali Rıza Gültekin, Süleyman, Nurettin, Batmanlı Apo ve Karslı Celal geldi. Belli bir süre sonra oda soğuyunca Balmumcu'daki mekana gittik. İçeri Cafer gelince Karslı Celal kalktı yerine Cafer oturdu. Bir süre sonra içeriden polis geldi şeklinde bir ses duydum. O esnada ben de kağıtları toplamaya başlayınca Ali Rıza Gültekin bana kızdı. Masadan kalkan olunca da oyuncu bulmaya salona gittim. Sergen'in mutfakta konuştuğunu duyunca oyuna davet ettim. Sergen masaya yönelince Ali Rıza Gültekin 'Benim karşımda mı oynayacaksın. Benimle oynamanı istemiyorum' dedi. Sergen de herkesin kendi parasıyla oynadığını söyledi. Ali Rıza Gültekin elindeki kağıtları Sergen'e doğru fırlattı. İkisi de elini beline attı. Ali Rıza abinin yere düştüğünü gördüm. Yere düşünce de silahı yere çarpıp patladı. Sergen onun da silahını alıp kaçmak istiyordu. Ali Rıza abi korumalarına bağırıp 'Gelin bunu öldürün' dedi. Sergen de bunun üzerine Ali Rıza yere düşene kadar ateş etti. Salona doğru geçince de havaya doğru ateş ederek kimseye zarar vermek istemediğini belirtip olay yerinden gitti" dedi.

DURUŞMA 26 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Osman Ilgın hakkında yakalama kararı çıkartılmasına, sanık Mehmet Özdemir'in zorla getirilmesine, sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan'ın yakalama emirlerinin devamına ve tutuklu sanıklar Ozan Araz ile Sergen Güler'in tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 26 Mayıs tarihine erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ ARBEDE

Öte yandan duruşma öncesinde taraflar ile güvenlik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında arbede yaşandı. Yaşanan arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

İDDİANAME: "TASARLAYARAK ÖLDÜRME"

Kasten öldürme olayı ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda; suç işlemek amacıyla örgüt kuran Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi dolayısıyla talimatı ve azmettirilmesi sonrasında Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer isimli şahısların tasarlamak suretiyle öldürme olayını gerçekleştirdikleri belirtildi.

Ayrıca 25 sanık hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma, yağma, kasten adam öldürme' suçlarından hapisleri istendi. Örgüt lideri olarak Barışer'in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yapma, bunun yanında tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları anlatıldı.

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