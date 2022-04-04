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Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

Mersin’de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı. Dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu. Sahiplerinin önce şaşırdığı ardından da torunlarının kıyafetini giydirerek özenle baktığı oğlak ilgi görüyor

İHA
  • 01
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çiriş Köyü’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi. İHA'nın haberine göre dünyaya gelen oğlaklardan birinin derisinin üzerinde hiç tüy olmaması ilk önce şaşkınlığa neden oldu. 
  • 02
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    Tüylü olan diğer oğlak doğumdan sonra hemen öldü. Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi, evlerine aldıkları ve torunlarının kıyafetlerini giydirdikleri oğlağı 3 gün biberonla besledi. 
  • 03
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak, daha sonra annesiyle buluşturulup süt içmeye alıştırıldı. Bebek gibi bakılan oğlak 5 günlük olurken, olayı duyan çevredeki vatandaşlar tüysüz oğlağa büyük ilgi gösterdi.
  • 04
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    "AYNI İNSAN DERİSİ GİBİ"

    Daha önceden keçileri olduğunu 2 yıldır da koyun alarak hayvancılığa devam ettiklerini belirten Hüseyin Tosun, "Allah bu sene bir ikiz oğlak verdi, tüylü olan öldü, tüysüz olan kaldı. Bugün 5. günü... İnsan teni gibi bir tek tüyü yok. Bildiğin deri, ilk doğduğunda maviydi, ertesi gün siyahlaştı. 
  • 05
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    Aynı bebeğe bakar gibi bakıyoruz. Annesini gündüzleri emmeye başladı, akşamları evimize alıyoruz. Torunumun elbiselerini üşümesin diye giydiriyorum, çünkü derisi aynı insan derisi gibi. Allah’ın bize verdiği bir hikmeti. Yüz kadar kuzumuz var, ilk defa başımıza geldi” dedi.
  • 06
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    "ÇİFT BAŞLI HAYVAN GÖRDÜK BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

    Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise "Benim yaşım 67. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çift başlı hayvan gördük ama böyle bir şey görmedik" diye konuştu.
  • 07
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    "AYNI ÇOCUK GİBİ BAKIYORUM"

    Oğlakla yakından ilgilenen Aysel Tosun ise, "Annesine emzirmeye götürüyorum, torunlarımın kıyafetlerini giydiriyorum. Eve getiriyorum. İlk defa böylesini gördüm, aynı çocuk gibi bakıyorum. 
  • 08
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    Bazen ateşleniyor, torunlarımın şuruplarından verdim, iğnesini yaptım. Bir tanesi ölü doğunca, bu da anormal olunca herhalde ölür demiştim ama ölmedi" dedi.

     
  • 09
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

    Oğlakla ile sürekli vakit geçiren Tosun ailesinin torunlarından 5 yaşındaki Aysel de tüyleri olmadığı için oğlağın yumuşak olduğunu kaydetti.
  • 10
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar
  • 11
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar
  • 12
    Tüysüz oğlağa bebek gibi bakıyorlar

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