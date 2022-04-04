"ÇİFT BAŞLI HAYVAN GÖRDÜK BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK"

Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise "Benim yaşım 67. İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çift başlı hayvan gördük ama böyle bir şey görmedik" diye konuştu.