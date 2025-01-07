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        Haberler Yaşam Tuz Mağaraları'nın maskotu Duman turistlere eşlik ediyor

        Tuz Mağaraları'nın maskotu Duman turistlere eşlik ediyor

        Yerin 80 metre altındaki Iğdır Tuz Mağaraları'nın maskotu Duman adlı kedi, turistlere gezilerinde eşlik ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:40 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:41
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        Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nda geçmişten bugüne tuz madeni çıkarılması sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliği ve Kaymakamlık tarafından turizme kazandırıldı.

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        Geçen yıl 150 binden fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağaralarda, sokaktan sahiplenilen ve Duman adı verilen kedi de yaşıyor.

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        Görevlilerin yakından ilgilenerek tüm ihtiyaçlarını karşıladığı kedi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yaz kış gezdiği mağarada ilgi odağı oldu.

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        Sevimli hareketleriyle neşe kaynağı haline gelen kedi, ziyaretçilere eşlik edip mağarayı geziyor.

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        Duman, gördüğü yoğun ilgiyle gününün tamamını mağaradaki galerilerde geçiriyor.

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        ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR

        Azerbaycan'dan gelen turist rehberi Yıldız Aliyeva, yerin altındaki mağaraları çok beğendiklerini, gezmekten de keyif aldıklarını söyledi.

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        Mağarada gezi sırasında "Duman" ile karşılaştıklarını anlatan Aliyeva, sevimli halleriyle hayvana ilgi gösterdiklerini belirtti.

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        Gezi boyunca kedinin yanlarından hiç ayrılmadığını dile getiren Aliyeva, "Burada kedinin bizlere eşlik etmesi çok mutlu etti. Benim de arkadaşlarımın da ilgi odağı oldu" dedi.

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        Ziyaretçilerden Fatime Badalova da "Duman"ın gezi boyunca kendilerine eşlik ettiğini belirterek, "Bu kediyi çok sevdik. Adeta dağın içinde bize rehberlik etti, o çok meraklı, biz de onu takip ettik. Onunla mağarayı ve dağı gezerek merakımızı giderdik" ifadelerini kullandı.

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        #Tuz mağaraları
        #duman
        #KEDİ
        #haberler
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