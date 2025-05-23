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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği | Son dakika haberleri

        Tuzla'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği

        İstanbul Tuzla'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Öğrenciler duman tahliyesi sonrası tekrardan yurt binasına giriş yaparken, kısa süreli panik yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 06:21 Güncelleme: 23.05.2025 - 06:21
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        Tuzla'da kız öğrenci yurdunda yangın paniği
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        Yangın, saat 03.00 sularında Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun giriş katında meydana geldi.

        Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla 2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunun giriş ve üst katlarını yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖĞRENCİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

        İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yurt tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken panik haldeki öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

        İHA'nın haberine göre; yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları süresince öğrenciler yurdun bahçesinde bekletildi. Alevlerin söndürülmesi ile ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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