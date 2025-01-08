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        Haberler Gündem Çevre Tuzla'da moloz yığınları temizliği | Son dakika haberleri

        Tuzla'da çevreyi tehdit eden moloz yığınları temizliği

        İstanbul'un Tuzla ilçesinde çevre kirliliği ile birlikte halk sağlığını tehdit eden moloz yığınlarının temizlemesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:42 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:42
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        Tuzla'da moloz yığınları temizliği
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        İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde uzun süredir biriken moloz yığınları için vatandaşlar belediyeye şikâyette bulundu.

        Molozların arasında oluşan su birikintileri sinek ve haşerelerin üremesine neden olduğunu, çocukların da bu alanlarda oyun oynamaya çalıştığını belirten mahalle sakinlerinin şikâyetlerinin ardından Tuzla Belediyesi ekipleri harekete geçti.

        Bölgede çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makineleriyle biriken moloz yığınlarını alandan kaldırıyor.

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