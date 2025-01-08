Tuzla'da moloz yığınları temizliği

İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde uzun süredir biriken moloz yığınları için vatandaşlar belediyeye şikâyette bulundu.

Molozların arasında oluşan su birikintileri sinek ve haşerelerin üremesine neden olduğunu, çocukların da bu alanlarda oyun oynamaya çalıştığını belirten mahalle sakinlerinin şikâyetlerinin ardından Tuzla Belediyesi ekipleri harekete geçti.