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Haberler Gündem Tuzla'da yaşanan kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı! - En son haberler
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Tuzla'da yaşanan kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı

Tuzla'da bir siteden çıkan otomobilin önü minibüsle kesildi. Minibüsten inen silahlı 3 kişi otomobil sürücüsünü hedef aldı. Sürücü kaçmak istese de başarılı olamadı. Araçtan zorla indirilip darbedilen sürücü, minibüse sokularak kaçırıldı. Otomobildeki kadın ise direksiyon başına geçip, minibüsü takip etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlatmasından kısa bir süre sonra kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı

Tuzla'da yaşanan kaçırılma olayında gerçek ortaya çıktı! - En son haberler
DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesinde dün bir siteden çıkan, içinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü minibüsle kesilmişti. Minibüsten inen silahlı 3 kişi tarafından zorla indirilip darbedilen sürücü, kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Şüphelilerle işbirliği yaptığı ortaya çıkan kadın yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, siteye kısa süre önce taşındığı öğrenilen İ.G.(40) yanında İ.Z.D.(28) adlı kadın ile birlikte otomobiliyle sitenin otoparkından hareket etti. Otoparktan çıktıkları sırada servis minibüsüyle otomobilin önü kesildi. Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi, önce otomobilin kapılarını açmaya çalıştı ardından aracın camlarına vurmaya başladı. Daha sonra otomobil sürücüsü İ.G.(40) ve yolcu koltuğunda oturan İ.Z.D.(28) araçtan indi. Şüpheliler, darbettikleri sürücüyü zorla minibüse bindirdi. Minibüse binen şüpheliler, olay yerinden ayrılırken kadın ise otomobile binerek, minibüsün peşinden gitti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalar sonucunda İ.Z.D.'nin, İ.G.'ye ait iş yerinde çalıştığı, bir şüphelinin ise İ.Z.D ile sevgili olduğu ve daha önce İ.G. ile çalıştığı, olayda İ.Z.D. ve sevgilisinin birlikte hareket ettikleri ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında, İ.Z.D.'nin de dahil olduğu şüphelilerin kaçırılan otomobil sürücüsü İ.G.'yi ormanlık alana götürerek darp ettikleri, 108 bin lira parasını gasbettikleri belirlendi. Sürücü İ.G.'nin kendi otomobiliyle hastaneye gittiği anlaşıldı. Kaçırılma olayında kullanılan minibüs ise havaalanında terk edilmiş halde bulundu. Araç içerisinde 1 adet silah ele geçirildi. İ.G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden İ.Z.D. isimli kadın evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin ve kaçırılan sürücünün yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisin kaçan diğer şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor. (

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