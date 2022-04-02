Tuzlaspor'a Ukrayna'dan iki transfer

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Tuzlaspor Tuzlaspor'a Ukrayna'dan iki transfer
ABONE OL

Tuzlaspor, Ukrayna'dan Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Ukrayna liglerinde forma giyen Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i renklerine bağladı.

Tuzlaspor'a Ukrayna'dan iki transfer

Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın ardından FIFA’nın, Ukrayna’da oynayan oyunculara transfer izni vermesinin ardından Tuzlaspor, Andrii Kulakov ve Kadeem Harris'i kadrosuna kattı. Shaktar Donetsk'ten transfer edilen Kulakov, Ukrayna Premier Ligi'nde şu ana kadar 11 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İngiliz kanat oyuncusu Kadeem Harris de İngiltere Premier Lig'de 13, Championship'te ise 138 maçta forma giydi. Başarılı oyuncu, kariyerinde toplam 230 maça çıkarken, 14 gol, 21 asistlik performans gösterdi. İngiltere'de Cardiff City, FC Brentford, Sheffield Wednesday, Barnsley gibi takımlarda top koşturan kanat oyuncusu, son olarak Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv'in formasını terletti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayserispor - Fenerbahçe CANLI YAYIN | Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle!
FUTBOL Kayseri'de 2. gol
Spor Yasası neleri getirecek? Rezan Epözdemir açıkladı
FUTBOL Spor Yasası neleri getirecek?
Kadınlar Süper Lig maçında oay: Fenerbahçe gol attı, saha karıştı
FUTBOL Fenerbahçe gol attı, saha karıştı!
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
FUTBOL Torrent kararını verdi!
Liverpool, Premier Lig'de peş peşe 10. galibiyetini aldı
FUTBOL Liverpool tutulmuyor!
Kayserispor - Fenerbahçe maçından notlar
FUTBOL Fenerbahçe'de 2 değişiklik
TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları oynandı
FUTBOL 3. Lig'de günün sonuçları
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
FUTBOL Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
Hope Solo, alkollü araç kullanmaktan gözaltına alındı
FUTBOL Hope Solo gözaltına alındı
Keçiörengücü: 2 - Bursaspor: 1
FUTBOL Keçiörengücü, Bursaspor'u devirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.