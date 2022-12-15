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"Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

Ufak bir dalgınlık sonucu yemeğinize fazla tuz mu attınız? Şimdi yaptığınızı çöpe dökecek ve yenisini mi yapacaksınız? Artık bunu yapmanıza gerek yok çünkü size fazla tuz kaçan yemeğinizi kurtarmanız için birkaç yöntemden bahsedeceğiz. İşte tuzu fazla kaçan yemekleri kurtarmak için bilinmesi gereken uygulamalar...

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  • "Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

    Bazen dalgınlığımıza gelir ya da tuzluğumuz geniş delikli tarafıyla açık kalmış olabilir ki, özenle hazırladığımız yemeğimiz tuz zehrine dönüşür. Hal böyle olunca yemeğimiz ziyan olur, çöpe döker ve baştan yenisini hazırlamaya başlarız. Bu da hem zaman kaybı hem israf hem de boşuna malzeme kullanmamıza sebep olur. Aslında tuzu fazla kaçan yemekleri kurtaran bazı yöntemler mevcut...
  • "Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

    YEMEĞİN FAZLA TUZDAN KURTARMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

    Yemeğin tuzunu hafif kaçırdıysanız içine 1-2 adet kesme şeker atın.

     

    Yemek orta derece tuzlu ise patatesi dörde bölüp yemekle birlikte kaynatın ve sonra çıkarıp atın.
  • "Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

    Yemek fazla tuzlu ise hem patates kullanın hem de suyun bir kısmını kızarmış ekmekle dışarı alın.

    Yemek aşırı tuzlu ise yemeğin suyunu tamamen atın ve hiç tuz kullanmadan başka tekrar sulu sosunu hazırlayın.
  • "Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

    SÜT EKLEYİN

    Çorbaya fazla tuz eklediyseniz, su koymak yerine süt ekleyin. Süt çorba kıvamını korurken, tuzun tadını da azaltır.
  • "Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

    PATATES FAZLA TUZU ALIR

    Tuzu fazla kaçan yemeğe patates eklerseniz, içerisinde bulunan lifler tuzu emecektir. 10-15 dakika beklettiğiniz patatesi yemeğinizin içerisinden çıkarabilirsiniz. Bu aşamada patatesin soyulmuş olmasına özen gösterin.

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