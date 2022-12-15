"Tuzu çok kaçırdım" diye endişelenmeyin! Bu yöntemler yemeği çöpe atmaktan kurtarıyor!

Bazen dalgınlığımıza gelir ya da tuzluğumuz geniş delikli tarafıyla açık kalmış olabilir ki, özenle hazırladığımız yemeğimiz tuz zehrine dönüşür. Hal böyle olunca yemeğimiz ziyan olur, çöpe döker ve baştan yenisini hazırlamaya başlarız. Bu da hem zaman kaybı hem israf hem de boşuna malzeme kullanmamıza sebep olur. Aslında tuzu fazla kaçan yemekleri kurtaran bazı yöntemler mevcut...