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        Haberler Bilgi Magazin TV'DE İLK! 3391 Kilometre filmi konusu ne, oyuncuları kimler? 3391 Kilometre filmi nerede çekildi?

        TV'de ilk kez! 3391 Kilometre filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Beyza Alkoç'un aynı adlı çok satan romanından uyarlanan "3391 Kilometre" filmi, ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanacak yapım, romantizm ve gençlik temasını izleyiciye aktarıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek'in oturduğu film, Alkoç ve Fulya Özcan'ın kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çekiyor. 2024'te vizyona giren film, uzun mesafelerle ayrılan iki gencin kalpleri birleştiren hikâyesini anlatıyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:34
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        3391 Kilometre, beyazperdenin ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Beyza Alkoç’un çok satan kitabından uyarlanan yapım, ATV’de ilk kez yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Deniz Enyüksek üstlenirken, senaryo Alkoç ile Fulya Özcan’ın imzasını taşıyor. İşte merak edilenler...

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        3391 KİLOMETRE FİLMİ NEYİ ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

        3391 Kilometre, birbirlerinden kilometrelerce uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu ediyor.

        İsmini yaşadığı güzel şehirden alan İzmir, 18 yaşında genç bir kızdır. Bir gece aldığı mesajla Ege hayatına girer ve ikisinin yaşamında her şey değişir. Sosyal medya üzerinden taşınan iki genç, sohbet ettikçe birbirlerinin hayatlarına dokunduklarını fark eder. Birbirlerini görmeden, duymadan gece gündüz konuşan İzmir ve Ege, aralarındaki mesafelere rağmen aşkın imkansız olmadığını keşfederler.

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        3391 KİLOMETRE FİLMİ İLK KEZ İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR!

        3391 Kilometre filmi televizyonda ilk kez 8 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

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        3391 KİLOMETRE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Derya Pınar Ak - İzmir

        Ahmet Haktan Zavlak - Ege

        Cavit Çetin Güner - Ali

        Murat Danacı - Birkan

        Ogün Kaptanoğlu - Mustafa

        Gülin İyigün - Zeynep

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