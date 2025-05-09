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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu

        Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) filmi 9 Mayıs Cuma akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Michael Arndt, Michael Lesslie tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Francis Lawrence oturmaktadır. Peki, "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:30
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        TV'de ilk kez... Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmi, Açlık Oyunları serisinin yazarı olan Suzanne Collins tarafından yazılan distopik ve aksiyon-macera romanından beyaz perdeye uyarlanmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 2023 yılında vizyona giren Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı hakkında tüm detaylar...

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        AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        “Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı”, Panem’in zalim lideri Coriolanus Snow’un gençlik yıllarına uzanan bir prequel hikâyesi sunuyor. Film, serinin ana hikâyesinden 64 yıl öncesine, 10. Açlık Oyunları dönemine götürüyor izleyicileri. 18 yaşındaki Coriolanus Snow (Tom Blyth), Capitol’de gözden düşmüş, maddi zorluklar içindeki Snow ailesinin son umudu olarak karşımıza çıkıyor. Yakışıklı, zeki ve hırslı bir genç olan Snow, ailesinin eski itibarını geri kazanmak için 10. Açlık Oyunları’nda mentor olarak seçildiğinde büyük bir fırsat yakaladığını düşünür. Ancak, kendisine yoksul ve gelişmemiş 12. Bölge’den haraç kızı Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) atandığında hayal kırıklığına uğrar.

        Lucy Gray, hasat töreninde meydan okuyan bir şarkıyla tüm dikkatleri üzerine çeker ve Snow, onun karizması ve yeteneğiyle durumu lehine çevirebileceğine inanmaya başlar. Birlikte güçlerini birleştiren Snow ve Lucy, hayatta kalmak için zamana karşı bir yarışa girer. Ancak bu yolculuk, Capitol’ün entrikaları, ahlaki ikilemler ve güç mücadeleleriyle doludur. Film, Snow’un Panem’in zalim liderine dönüşüm sürecini, Lucy Gray’in gizemli hikâyesini ve Açlık Oyunları’nın kökenlerini derinlemesine işliyor.

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        AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Tom Blyth

        Rachel Zegler

        Josh Andres Rivera

        Hunter Schafer

        Jason Schwartzman

        Peter Dinklage

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