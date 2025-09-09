Başka Bir Sen filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, hayat yolunda bir türlü şansını bulamayan Mümtaz ile bir kazanın ardından her gün başka bir bedende uyanan Derya'nın hikayesini konu alıyor. Başrollerini Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Sen ne zaman çekildi? İşte detaylar...

BAŞKA BİR SEN KONUSU NEDİR?

Mümtaz, kırklı yaşlarının başında, hayatı bir türlü rayına oturmayan, yalnız ve talihsiz bir adamdır. Mümtaz’ın yolu, yine kötü bir gün yaşadığı sırada, Derya ile kesişir. Ancak bu tesadüf, ikisinin de sonunu hazırlar. Geçirdikleri kazanın ardından tanışan bu iki kişi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatlarını kaybeder. Mümtaz, o tuhaf günü hayatının son günü sanırken, işler hiç de öyle gelişmez. Mümtaz, üç yıl boyunca her gün, o gün ölecek başka insanların bedeninde bambaşka bir kişi olarak bir “son gün” daha yaşamaktadır. Üç yıl sonra, bir ödül töreninde yolu güzel bir kadınla kesişir. Ancak bilmediği şey, bu kadının, kazada birlikte öldüğü Derya olduğudur. Derya da Mümtaz gibi, üç yıldır her gün başka bir bedende uyanmaktadır.