Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TV'de ilk kez! C Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? C Takımı ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! C Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        C Takımı filmi, beyaz perdenin ardından 28 Kasım Cuma akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Barış Başar ve Vahdet Erdoğan tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, C Takımı filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. Peki, "C Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte C Takımı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 18:35 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        C Takımı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini; Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü'nün paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Film, 1990’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar zinciri komik bir dille aktarıyor. Peki, "C Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? C Takımı ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        C TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler.

        3

        C TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

        Ferdi Akarnur

        Murat Akkoyunlu

        Toygan Avanoğlu

        Ayhan Barış Başar

        Hakan Bulut

        Altan Erkekli

        Ömer Kurt

        Yonca Başak Kurum

        Cansu Canan Özgen

        Mustafa Şahin

        Alper Saldıran

        Abdul Susler

        Turgay Tanülkü

        Sera Tokdemir

        Emir Sefa Yıldırım

        Billur Yılmaz

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Psikolog vahşet kurbanı! Saplantılı olduğu kişi başından vurdu!
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü