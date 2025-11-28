TV'de ilk kez! C Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
C Takımı filmi, beyaz perdenin ardından 28 Kasım Cuma akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Barış Başar ve Vahdet Erdoğan tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, C Takımı filminin konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. Peki, "C Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte C Takımı filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
C Takımı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini; Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü'nün paylaştığı film, 2024 yılında vizyona girdi. Film, 1990’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar zinciri komik bir dille aktarıyor. Peki, "C Takımı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? C Takımı ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
C TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?
C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler.
C TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?
Ferdi Akarnur
Murat Akkoyunlu
Toygan Avanoğlu
Ayhan Barış Başar
Hakan Bulut
Altan Erkekli
Ömer Kurt
Yonca Başak Kurum
Cansu Canan Özgen
Mustafa Şahin
Alper Saldıran
Abdul Susler
Turgay Tanülkü
Sera Tokdemir
Emir Sefa Yıldırım
Billur Yılmaz