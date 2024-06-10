Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 10 Haziran 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 tv yayın akışı

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Günlük tv yayın akışı listesinde yayınlanacak olan tüm yapımlar belli oluyor. Pazartesi günü Kanal D'de Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer alırken, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 10 Haziran 2024 tv rehberi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam birçok film ekrana gelecek olup yayınlanacak olan programların yayın saati merak ediliyor. İşte yayın akışı

        2

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        Güldür Güldür Show bu akşam tekrar bölümüyle Show TV’de!

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00Güldür Güldür Show

        İşte kanalların tv yayın akışı listesi

        TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SOPHİE’NİN RÜYASI

        Dev arkadaşlığın masalsı serüveni...

        10 yaşındaki yetim Sophie (Ruby Barnhill), bir dev tarafından kaçırıldığında ömrünün sonunun geldiğini düşünür, nitekim devler çocukları yemeleriyle ünlüdür. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır, çocukları yemediği gibi son derece iyiliksever biridir ve kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendly Giant) olarak adlandırmaktadır. Yalnızlığını paylaşmak için yanında kalmasını istediği Sophie ile dev, her geçen gün daha fazla birbirine yakınlaşırken elbette çocuk yiyen devlerin de gözü Sophie'ye kayacaktır. Sophie ve dev, İngiltere kraliçesinden yardım istemek için heyecan dolu bir yolculuğa atılacaktır. Fantastik çocuk romanlarıyla tanınan Roald Dahl'ın 1982'de yazdığı The BFG romanının senaryo uyarlamasını, daha önce bir başka Spielberg filmi E.T.'nin senaryosuna imza atan ve 2015'te aramızdan ayrılan Melissa Mathison yaptı.

        ÖLÜMCÜL TAKİP

        Ölümcül Takip bu akşam saat 22.55’te yayınlanacak.

        ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08: 00 Kahvaltı Haberleri

        10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13: 00 atv Gün Ortası

        14: 00 Mutfak Bahane

        16: 00 Esra Erol'da

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Yabancı Sinema Sophie'nin Rüyası

        22: 55 Yabancı Sinema Ölümcül Takip

        4

        SURVİVOR ALL STAR 2024

        Survivor 2024 All Star yarışmasında 9 Haziran Pazar günü oynanan düello sonunda adaya veda eden isim YUNUS EMRE oldu.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15: 8'de Sağlık

        08:30: Aramızda Kalmasın

        11:00: Survivor All Star 2024

        14:00: Survivor Ekstra

        16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00: Survivor All Star 2024

        5

        BURSA BÜLBÜLÜ

        Bir kaset çıkarmanın hayalini kuran Cengiz (Ata Demirer), Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Fakat Taşkın (Cem Gelinoğlu) ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir yola girer. Cengiz, Taşkın'ın kendisine kaset yapmada yardımcı olacağına inanır. Bu sebeple de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu (Özge Özacar) bu süreçte kendilerini bir dizi talihsiz olayın içinde bulur.

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.45 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.00 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kirli Sepeti

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00- Bursa Bülbülü

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06.25 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

        07.05 Balkan Ninnisi

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.15 Gönül Dağı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Gece karanlığında felaketi yaşadılar!
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Çinli markalardan Türkiye'de üretim açıklaması
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Sandıktan aşırı sağ çıktı: Yüzlerce kişi protesto için toplandı!
        Stoperlere vize yok!
        Stoperlere vize yok!
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Geleceğe Dönüş oyuncuları 'gerçek gelecek'te nasıllar?
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
        Son prova Polonya!
        Son prova Polonya!
        Ebrar Sitesi ile ilgili göz yaşartan talep!
        Ebrar Sitesi ile ilgili göz yaşartan talep!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        Sivas'ta 4 günde 2'nci büyük acı!
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        'Sinir krizi'ne tebrik yağdı
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        Taşıyıcı anne itirafı: Baba aramadım
        O emeklilerin çalışması yasak
        O emeklilerin çalışması yasak
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        Zap Suyu'nda yüreğimiz yandı! Ayşe öğretmeni kaybettik!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        O yarışmaların ürküten gerçekleri!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Apartmanda kar maskeli cinayet!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        Ailede kaçıncı olduğunuzun kişiliğinize gizli etkisi!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!