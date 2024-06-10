SOPHİE’NİN RÜYASI

Dev arkadaşlığın masalsı serüveni...

10 yaşındaki yetim Sophie (Ruby Barnhill), bir dev tarafından kaçırıldığında ömrünün sonunun geldiğini düşünür, nitekim devler çocukları yemeleriyle ünlüdür. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır, çocukları yemediği gibi son derece iyiliksever biridir ve kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendly Giant) olarak adlandırmaktadır. Yalnızlığını paylaşmak için yanında kalmasını istediği Sophie ile dev, her geçen gün daha fazla birbirine yakınlaşırken elbette çocuk yiyen devlerin de gözü Sophie'ye kayacaktır. Sophie ve dev, İngiltere kraliçesinden yardım istemek için heyecan dolu bir yolculuğa atılacaktır. Fantastik çocuk romanlarıyla tanınan Roald Dahl'ın 1982'de yazdığı The BFG romanının senaryo uyarlamasını, daha önce bir başka Spielberg filmi E.T.'nin senaryosuna imza atan ve 2015'te aramızdan ayrılan Melissa Mathison yaptı.

ÖLÜMCÜL TAKİP

Ölümcül Takip bu akşam saat 22.55’te yayınlanacak.

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Yabancı Sinema Sophie'nin Rüyası

22: 55 Yabancı Sinema Ölümcül Takip