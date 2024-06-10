TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Günlük tv yayın akışı listesinde yayınlanacak olan tüm yapımlar belli oluyor. Pazartesi günü Kanal D'de Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yer alırken, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak. İşte 10 Haziran 2024 tv rehberi
TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam birçok film ekrana gelecek olup yayınlanacak olan programların yayın saati merak ediliyor. İşte yayın akışı
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Güldür Güldür Show bu akşam tekrar bölümüyle Show TV’de!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00Güldür Güldür Show
İşte kanalların tv yayın akışı listesi
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KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
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SOPHİE’NİN RÜYASI
Dev arkadaşlığın masalsı serüveni...
10 yaşındaki yetim Sophie (Ruby Barnhill), bir dev tarafından kaçırıldığında ömrünün sonunun geldiğini düşünür, nitekim devler çocukları yemeleriyle ünlüdür. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır, çocukları yemediği gibi son derece iyiliksever biridir ve kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendly Giant) olarak adlandırmaktadır. Yalnızlığını paylaşmak için yanında kalmasını istediği Sophie ile dev, her geçen gün daha fazla birbirine yakınlaşırken elbette çocuk yiyen devlerin de gözü Sophie'ye kayacaktır. Sophie ve dev, İngiltere kraliçesinden yardım istemek için heyecan dolu bir yolculuğa atılacaktır. Fantastik çocuk romanlarıyla tanınan Roald Dahl'ın 1982'de yazdığı The BFG romanının senaryo uyarlamasını, daha önce bir başka Spielberg filmi E.T.'nin senaryosuna imza atan ve 2015'te aramızdan ayrılan Melissa Mathison yaptı.
ÖLÜMCÜL TAKİP
Ölümcül Takip bu akşam saat 22.55’te yayınlanacak.
ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Yabancı Sinema Sophie'nin Rüyası
22: 55 Yabancı Sinema Ölümcül Takip
SURVİVOR ALL STAR 2024
Survivor 2024 All Star yarışmasında 9 Haziran Pazar günü oynanan düello sonunda adaya veda eden isim YUNUS EMRE oldu.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15: 8'de Sağlık
08:30: Aramızda Kalmasın
11:00: Survivor All Star 2024
14:00: Survivor Ekstra
16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00: Survivor All Star 2024
BURSA BÜLBÜLÜ
Bir kaset çıkarmanın hayalini kuran Cengiz (Ata Demirer), Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Fakat Taşkın (Cem Gelinoğlu) ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir yola girer. Cengiz, Taşkın'ın kendisine kaset yapmada yardımcı olacağına inanır. Bu sebeple de ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu (Özge Özacar) bu süreçte kendilerini bir dizi talihsiz olayın içinde bulur.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.45 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kirli Sepeti
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00- Bursa Bülbülü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.25 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07.05 Balkan Ninnisi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi