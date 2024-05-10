TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi
Cuma akşamı ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi
Kanalların yayın akışı listesine göre bugün tv’de ne var sorusu yanıt buldu. Haftanın beşinci gününde Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ATV’de Ateş Kuşları final bölümüyle, Kanal D’de Arka Sokaklar ekranda olacak. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi
BUGÜN TV’DE NELER VAR?
10 Mayıs Cuma yayın akışına göre Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Now TV’de Gaddar, Star TV’de Yalı Çapkını, TRT1’de Kara Ağaç Destanı yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
23:15 Çarkıfelek
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kardeşlerim
03:00 Maraşlı
05:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
NOW YAYIN AKIŞI
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
00:15 Orta Sayfa
01:45 Senden Daha Güzel
04:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 Ömer
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:15 Seksenler
14:20 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:50 Gönül Dağı
05:20 Uğurlugiller