Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon TV yayın akışı: 10 Mayıs Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        Cuma akşamı ekrana gelecek olan yapımlar belli oldu. Televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Peki bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanalların yayın akışı listesine göre bugün tv’de ne var sorusu yanıt buldu. Haftanın beşinci gününde Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ATV’de Ateş Kuşları final bölümüyle, Kanal D’de Arka Sokaklar ekranda olacak. İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV yayın akışı listesi

        2

        BUGÜN TV’DE NELER VAR?

        10 Mayıs Cuma yayın akışına göre Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, Now TV’de Gaddar, Star TV’de Yalı Çapkını, TRT1’de Kara Ağaç Destanı yayınlanacak.

        3

        TV8 YAYIN AKIŞI

        11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
        14:00 Survivor Ekstra
        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
        20:00 Survivor All Star 2024
        23:15 Çarkıfelek
        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
        04:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        ATV YAYIN AKIŞI

        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol’da
        18:50 ATV Ana Haber
        20:00 Ateş Kuşları
        00:20 Kardeşlerim
        03:00 Maraşlı
        05:20 Safir

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        13:00 Gelinim Mutfakta
        16:00 Arka Sokaklar
        18:40 Kanal D Ana Haber
        20:00 Arka Sokaklar
        00:15 İnci Taneleri
        02:30 Siyah Beyaz Aşk
        04:30 Bodrum Masalı

        NOW YAYIN AKIŞI

        13:30 En Hamarat Benim
        16:30 Gaddar
        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
        20:00 Gaddar
        00:15 Orta Sayfa
        01:45 Senden Daha Güzel
        04:00 Kefaret
        06:00 Bay Yanlış

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        16:15 Güzel Köylü
        18:15 Star Haber
        19:00 Yalı Çapkını
        20:00 Yalı Çapkını
        00:15 Ömer
        03:00 Baba Ocağı
        05:00 Güzel Köylü

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        13:15 Seksenler
        14:20 Gönül Dağı
        17:45 Lingo Türkiye
        19:00 Ana Haber
        19:55 İddiaların Aksine
        20:00 Kara Ağaç Destanı
        00:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
        02:50 Gönül Dağı
        05:20 Uğurlugiller

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        10 soruda hastanede "onaylı randevu" dönemi
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere