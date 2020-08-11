Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Aramızdaki Dünya 'Yabancı Film'

02.15 Aramızdaki Dünya 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Karanlık Dalgalar 'Yabancı Film'

02.15 Karanlık Dalgalar 'Yabancı Film'(Tekrar)

04.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'

22.30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

03.30 Aramızda Kalsın 'Dizi'

05.20 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çarkıfelek

22.30 Süper Magazin

00.30 Kızkaçıran 'Türk Filmi'

02.15 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Şans Kapıyı Çalınca

23.30 Beni Unutma 'Türk Filmi'

04.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Gamonya 'Türk Filmi'

22.25 Yerli Dizi

01.15 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)