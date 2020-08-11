Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Aramızdaki Dünya 'Yabancı Film'
02.15 Aramızdaki Dünya 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.15 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Karanlık Dalgalar 'Yabancı Film'
02.15 Karanlık Dalgalar 'Yabancı Film'(Tekrar)
04.00 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'
22.30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
03.30 Aramızda Kalsın 'Dizi'
05.20 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çarkıfelek
22.30 Süper Magazin
00.30 Kızkaçıran 'Türk Filmi'
02.15 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Şans Kapıyı Çalınca
23.30 Beni Unutma 'Türk Filmi'
04.00 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Gamonya 'Türk Filmi'
22.25 Yerli Dizi
01.15 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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