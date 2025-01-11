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        TV yayın akışı: 11 Ocak Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bu akşam ekrana gelecek olan film ve diziler arasında Can Borcu dizisi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki 11 Ocak Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 14:10 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:10
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        1

        TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam kanalların yayın akışında bazı diziler yeni bölümüyle ekrana gelirken heyecan dolu filmlerde yayınlanacak. İşte, 11 Ocak 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, STAR TV, NOW, TV8, SHOW TV yayın akışı listesi.

        2

        SHOW TV

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Bahar

        15:45 Siyah Kalp

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Deha

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        05:00 Cımbız Ali

        3

        TV8

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        02:45 Gazete Magazin

        04:45 Oynat Bakalım

        4

        NOW TV

        12.30 Kamera Arkasi

        13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

        16.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Yabani

        23.45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar

        02.30 Hudutsuz Sevda

        04.45 Bay Yanlış

        5

        ATV

        13:00 Can Borcu

        15:30 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Can Borcu

        23:15 Zembilli

        02:00 Aldatmak

        05:15 Hercai

        6

        STAR TV

        12:00 Sahipsizler

        14:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

        16:30 Sen Ağlama İstanbul

        19:00 Star Haber

        20:00 Mısır Tanrıları

        22:45 Sen Ağlama İstanbul

        01:30 Mısır Tanrıları

        04:00 Güzel Köylü

        05:30 Söz

        7

        KANAL D

        14:00 Uzak Şehir

        16:00 Annem Ankara

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Şarkılar Bizi Söyler

        23:45 Arka Sokaklar

        03:00 Zalim İstanbul

        05:45 Müzik Arası

        8

        TRT1

        11.40 Yaşam Başka Yerde

        12.00 Lingo Türkiye

        14.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        18.05 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01.50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        04.20 Beni Böyle Sev

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